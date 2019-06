Giulia Cavaglià parla di tradimento | Manuel Galiano fa una richiesta

Uomini e Donne : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano - Prima Intervista di Coppia! : Giulia Cavaglia, a poche settimane dalla scelta effettuata a Uomini e Donne, ha rilasciato la Prima Intervista con il neo fidanzato Manuel Galiano. Le prime emozioni ed i progetti futuri! Manuel Galiano e Giulia Cavaglia dopo la scelta a Uomini e Donne, confessano come sta procedendo la loro relazione d’amore. Giulia Cavaglia finalmente è riuscita a trovare il grande amore. La piemontese dopo il no ricevuto da Lorenzo Riccardi a Uomini e ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano - da Uomini e donne alle presentazioni in famiglia : Sebbene sia iniziata da un paio di settimane, procede per il meglio la relazione tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia si è scelta nell’ultima puntata stagionale di Uomini e donne e rilascia la prima intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. I due approfittano di ogni momento disponibile per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. “Da quando siamo usciti abbiamo cercato di viverci questa ...

Uomini e Donne... Si fa sul serio! Giulia Cavaglià ha presentato Manuel Galiano ai genitori : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono sempre più innamorati e, dopo il fidanzamento a Uomini e Donne, la ex tronista ha presentato il giovane ai suoi genitori La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne e i due giovanissimi protagonisti del dating show di Canale 5 si sono detti innamoratissimi.-- Spente le luci dei riflettori, quindi, la ex tronista e l’ex corteggiatore hanno iniziato ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : prima lite per la coppia di UeD? : Giulia Cavaglià bacchetta Manuel Galiano e svela: “Mente sempre” prima lite per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? Su Instagram Stories l’ex tronista ha immortalato una piccola discussione con il fidanzato. “All’alba della 23.22 riusciamo a uscire di casa”. Sono state queste le parole della 24enne che è stata interrotta da Manuel Galiano che ha dato la colpa del ritardo a lei. La risposta di Giulia è stata ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia : "Ecco cosa penso di Angela Nasti e Natalia Paragoni" : L'ex tronista innamoratissima del suo Manuel, confessa l'opinione che ha maturato della rivale di trono e dell'ex corteggiatrice di Andrea.

Giulia Cavaglià e Manuel - parla Giulio Raselli : “Sono sicuro che…” : Giulio Raselli parla del futuro di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo UeD Manuel Raselli ha finalmente rotto il silenzio con una lunga intervista. Dopo il post di ringraziamenti su Instagram, l’ex corteggiatore ha confidato le sue emozioni a Uomini e Donne Magazine, parlando anche della sua delusione. Per quanto riguarda la coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Giulio ha ammesso: “Sono abbastanza sicuro che anche ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià fa una richiesta a Manuel Galiano : Giulia Cavaglià chiede a Manuel Galiano di fare un cambiamento A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha fatto una richiesta a Manuel Galiano. Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla puntata in cui la tronista ha deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi con l’ex tentatore, ma la storia dei due ragazzi sembra già a buon punto, tanto da spingere Giulia Cavaglià a chiedere un cambiamento al ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli ritorna su Instagram e ringrazia Giulia Cavaglia : Sono passati solo 3 giorni dalla scelta di Giulia Cavaglia, la più attesa per certi versi, la ragazza è caduta fra le braccia di Manuel Galiano lasciando Giulio Raselli a bocca asciutta, ma giusto per qualche giorno.Il corteggiatore rifiutato dalla tronista torinese non ci ha messo tanto a rimboccarsi le maniche, tornare sui social e scrivere un lungo messaggio di ringraziamento a chi lo ha sostenuto e, sorprendentemente, anche a ...

Uomini e Donne : La Scelta di Giulia Cavaglia! : La terza e ultima Scelta di questa stagione di Uomini e Donne riguarda Giulia Cavaglia. La tronista sembra molto convinta della sua decisione. Ecco chi è la Scelta di Giulia! Terza e ultima Scelta a Uomini e Donne, che è arrivato oggi al termine della stagione. Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli, e Andrea Zelletta che ha scelto Natalia Paragoni, ora è la volta di Giulia Cavaglia, la quale dovrà decidere con chi fidanzarsi tra i suoi ...

