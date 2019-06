Andrea e Natalia dopo UeD | gesto d’amore | primo tatuaggio di coppia

È quella giusta! Andrea Zelletta innamoratissimo di Natalia Paragoni : Andrea Zelletta rispndendo alle domande dei fan su Instagram ha confermato il fatto di non aver mai provato un sentimento così forte per nessun altra. Qualche ora fa, il 25enne tarantino ha risposto alle domande gettonate di Instagram e tra una confidenza e l’altra ha fatto una dolcissima dichiarazione di amore alla sua dolce metà: "Quello che sto provando adesso non l’ho mai provato in tutta la mia vita".-- L’ex tronista di ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia genitori : “Vorremmo due figli” : Andrea e Natalia sul futuro da genitori dopo Uomini e Donne: “Bisogna essere pronti insieme” Andrea Zelletta è molto attivo su Instagram e non perde mai l’occasione di rispondere alcune domonde dei fan incuriositi sul futuro assieme a Natalia Paragoni. All’interno delle domande, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di argomenti davvero molto importanti, tra cui quello di diventare genitori, facendo una ...

Andrea e Natalia - un figlio insieme : le confessioni dell’ex tronista dopo UeD : Uomini e Donne, Andrea Zelletta si confessa dopo la fine della trasmissione Andrea Zelletta è molto attivo sui social network, soprattutto su Instagram, e non perde mai l’occasione per rispondere alle domande dei fan più curiosi; in una recente sessione di domande e risposte che potete vedere ancora per un po’ tra le sue Instagram […] L'articolo Andrea e Natalia, un figlio insieme: le confessioni dell’ex tronista dopo UeD ...

Andrea e Natalia - rivelazione della coppia di UeD dopo uscita con Giulia e Manuel : Natalia e Andrea, le ultime news dopo Uomini e Donne Più di qualcuno aveva dei dubbi sul futuro di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo Uomini e Donne perché il tronista aveva lasciato sulle spine tutti fino all’ultima puntata, e la scelta della Paragoni era tutt’altro che scontata visto il suo palese trasporto per Klaudia […] L'articolo Andrea e Natalia, rivelazione della coppia di UeD dopo uscita con Giulia e Manuel ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si scusano con i fan : ecco perchè : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta chiedono scusa ai loro supporter Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, poco fa, hanno fatto una lunga diretta su instagram per chiacchierare un po’ con i loro fan. E in questa occasione i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno parlato ovviamente della loro storia d’amore e dei progetti futuri. Ma non è finita qua perchè hanno anche colto la palla al balzo per fare mea culpa con i loro supporter. ...

Andrea e Natalia news - convivenza in arrivo e nuove parole su Klaudia : Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne si raccontano: la coppia al settimo cielo Andrea e Natalia stanno insieme da una settimana e oggi hanno approfittato di una pausa per rispondere alle domande dei fan. Sempre grazie alla funzione messa a disposizione da Instagram, i protagonisti di Uomini e Donne, come tutti, hanno la possibilità […] L'articolo Andrea e Natalia news, convivenza in arrivo e nuove parole su Klaudia proviene da Gossip e Tv.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : Prima Intervista! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo essersi scelti nel programma Uomini e Donne, hanno rilasciato la loro Prima intervista di coppia. I due piccioncini hanno già le farfalle nello stomaco? Ecco le loro rivelazioni… Uomini e Donne: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta raccontano in un’intervista, come sta procedendo la loro storia d’amore, a telecamere spente! Si è conclusa da poco la stagione Uomini e Donne Classico. I ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo Uomini e Donne : come sta andando e i progetti futuri : Una settimana fa la scelta che ha segnato il trono di Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Natalia Paragoni ha fatto breccia nel cuore del giovane ragazzo di Taranto, come un colpo di fulmine, e la coppia si è raccontata al magazine del programma condotto da Maria de Filippi"La prima volta che l’ho vista è stato un incontro che mi ha scosso. Ho trovato lei seduta e mi ha catturato" confessa Andrea, così come Natalia ricambia lo stesso ...

Uomini e Donne - prima intervista di Andrea e Natalia : vita insieme 'Oltre le aspettative' : A distanza di circa una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, l'ex tronista e la sua nuova fidanzata Natalia Paragoni si sono lasciati andare ad una piacevole intervista con il settimanale del talk show. I due ragazzi hanno commentato le dinamiche della loro vita di coppia ed hanno ragguagliato i fan circa le ultime novità ed entrambi i protagonisti hanno avuto solo parole positive l'uno per l'altra: a quanto pare il loro ...

Uomini e Donne : Andrea Zelletta svela perché ha scelto Natalia : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Abbiamo una grande voglia di viverci” A volte basta uno sguardo perché l’amore sbocci in maniera del tutto naturale. E’ successo così tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni (anche se è ancora presto per parlare di innamoramento) che si sono scelti una settimana fa in diretta a Uomini e Donne. Nella loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine hanno parlato a lungo e ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia si svelano : colpo di fulmine e progetti : Uomini e Donne, Andrea e Natalia rilasciano la prima intervista dopo la scelta. La neo coppia si svela La scelta di Andrea Zelletta ha emozionato tutti e la nuova coppia che si è creata nel programma di Maria De Filippi è già molto amata. I due si sono concessi i primi momenti insieme, prima a […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Natalia si svelano: colpo di fulmine e progetti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Andrea e Natalia dopo la scelta : presentazioni in famiglia : A pochi giorni dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra procedere tutto a gonfie vele, tanto che il giovane pugliese ha voluto bruciare le tappe presentando la neo fidanzata alla sua famiglia. Sui social la coppia si mostra più felice e innamorata che mai, postando diversi video che li ritraggono insieme alla famiglia di lui a Taranto. I due, quindi, stanno bruciando le tappe ed ora solo ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - il grande gesto dopo la scelta a Uomini e donne : Procedono alla grande le cose tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due hanno iniziato a conoscersi al di fuori del contesto televisivo dopo che il tronista l’ha scelta giovedì 30 maggio nella puntata in diretta di Uomini e donne, e da quel momento sono davvero inseparabili. D’altronde il loro feeling era stato evidente da subito, da quando – cioè – lei corteggiava Ivan Gonzalez ma l’arrivo di Zelletta e la sua ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia felici : il gesto importante dopo la scelta : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni inseparabili: il gesto importante dopo la scelta Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono inseparabili dopo la scelta. La coppia, dopo aver passato i primi giorni insieme a Roma, si sono adesso spostati. Lui, come le foto pubblicate da entrambi sui social dimostrano, ha voluto portare la sua […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Natalia felici: il gesto importante dopo la scelta proviene ...