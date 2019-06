Ricercatore a San Diego “Sono qui perché ho risposto a un annuncio su ‘Nature’ Qui le

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Un posto danegli Stati Uniti trovato navigando sul sito web di una rivista scientifica. Una mail, e la chiamata per un colloquio. Impossibile? Jacopo Baglieri,ragusano di 36 anni, ha ottenuto così il posto da post-doc alla Ucla, la prestigiosa università californiana. “È successo quasi per caso: era sera tardi e guardavo sul sito di Nature. Ho mandato il cv e una lettera di presentazione via mail, senza troppe speranze. E invece mi hanno fissato un colloquio. In Italia per ottenere un posto dadevi passare concorsi, pratiche infinite, attese, per non parlare poi dei posti già assegnati per raccomandazioni – commenta -. Ma qui le cose sono molto più semplici e dirette”. Laureati, all’estero stipendio più alto del 61%. “Perdiamo capitale umano, suicidio ...

