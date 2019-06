Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte all’Inter | Buffon svela | “giù le mani dalla stella

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo diall’Inter Gigiè di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe problemi a dire basta: “il PSG mi aveva proposto a gennaio di rimanere per fare il secondo – raccontaai microfoni del Corriere dello Sport – così ho avuto un po’ di tempo per pensare. Ho deciso però di rifiutare, alla mia età ho bisogno di sentire emozioni. Se poi non riuscirò a trovare un progetto che possa darmele, allora potrò iniziare un anno di formazione, partecipando al corso di direttore sportivo e quello di ...