MotoGp | Danilo Petrucci non si capacita | “stavo andando piano | non so perchè sono

(Di sabato 15 giugno 2019) Il pilota della Ducati ha parlato dell’esito delle qualifiche, soffermandosi sull’errore che lo ha costretto a centrare il settimo tempo Giornata complicata per, costretto a chiudere con il settimo tempo le qualifiche del Gp del Barcellona per una fastidiosa caduta arrivata nel corso della Q2. Alessandro La Rocca /LaPresse Un errore pesante, che non ha permesso al ternano di centrare l’obiettivo prefissato: “il mio scopo era quello di entrare nelle prime due file e non ciriuscito. Dopo la caduta ho dovuto cambiare la moto ed avevo la gomma media all’anteriore che non mi piace molto. E’ stato impossibile provare a fare il tempo, ma domani l’obiettivo è quello di entrare in top 5. Ovviamente voglio lottare per il podio, ma so che non sarà semplice. Purtroppo ho commesso un errore nel giro veloce, non posso essere soddisfatto ma il ...

