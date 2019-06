Calcetto con clienti e colleghi? È parte dell’orario di lavoro

E se la partita di Calcetto fosse considerato nell'orario di lavoro? : La partita di calcio con i colleghi o con clienti organizzata dalla propria azienda va considerata come parte del lavoro e dà diritto al riposo nelle 12 ore successive e a veder trattati come incidenti sul lavoro eventuali infortuni: è destinata a creare un precedente in Spagna la sentenza della sezione di Vigo del Tribunale supremo. La pronuncia, di cui ha dato notizia La Voz de Galicia, conferma quella analoga della Audencia ...

19enne si accascia giocando a Calcetto con gli amici e muore poco dopo : “Eri un angelo in vita. Ora lo sei ancora di più”, questo è solo uno dei tanti messaggi lasciati dagli amici per Christian Cerbone, 19enne di San Salvo Marina (Chieti) morto mentre stava giocando una partita di calcetto nella serata del 9 maggio. A riportare la notizia è Il Messaggero.dopo il malore in campo, il ragazzo era stato trasportato prima all’ospedale di Vasto e poi presso l’ospedale di ...

Chieti - malore mentre gioca a Calcetto con gli amici : Christian si accascia e muore a 19 anni : Christian Cerbone, di San Salvo in provincia di Chieti, è morto a 19 anni davanti agli occhi increduli degli amici con cui stava giocando a calcetto: si è sentito male e si è accasciato al suolo, è stato trasportato in ospedale ma è deceduto prima di entrare in sala operatoria: "Eri un angelo in vita. Ora lo sei ancora di più".Continua a leggere