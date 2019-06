Sciopero dei metalmeccanici | cortei a Milano | Firenze e Napoli 

Lo Sciopero dei trasporti di oggi in Lombardia : Riguarderà solo il trasporto pubblico locale della regione, compresa ATM, e gli orari varieranno a seconda della zona

Lavoro - Sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Addio al dado Knorr : Sciopero dei dipendenti contro 76 licenziamenti : I lavoratori dell’Unilever di Sanguinetto (Verona) sono in sciopero contro l’apertura della procedura di licenziamento collettivo di 76 dipendenti. Dalle 6.00 di oggi e per l’intera giornata è stato organizzato un presidio davanti allo stabilimento dove vengono prodotti il dado Knorr, confettura e risotteria, e che occupa 161 persone.Un anno fa Unilever Manifacturing Italia aveva chiuso una vertenza per 28 esuberi. I ...

I pensionati in piazza contro il governo : “Dateci retta o convocheremo Sciopero dei nonni” : Sarebbero circa 100mila i pensionati in piazza San Giovanni, a Roma, dove chiedono al governo di essere ascoltati con un semplice slogan: "Dateci retta". pensionati e sindacati lanciano quindi un avviso all'esecutivo: se non saranno ascoltati convocheranno uno "sciopero dei nonni", una giornata in cui non aiuteranno le famiglie per far capire il valore "economico e sociale degli anziani".

Sciopero Trenord 7 giugno : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Nel mese di giugno si svolgeranno numerosi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Verrà coinvolto anche il comparto ferroviario, nel quale si segnalano già alcune agitazioni sindacali programmate. Consultando il calendario pubblicato dal Ministero dei Trasporti, è possibile scoprire come nella data di venerdì 7 giugno andrà in scena uno Sciopero del personale di Trenord nella regione Lombardia. Ad annunciarlo è stato ORSA Ferrovie. Lo stop ...

Whirlpool cede il sito di Napoli - Sciopero e rabbia dei lavoratori : Whirlpool EMEA intende procedere con la riconversione del sito di Napoli e la cessione del ramo d'azienda a una società terza «in grado di garantire la continuità industriale...

Sciopero del trasporto aereo - Alitalia cancella metà dei voli | Ecco il piano anti disagi : Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ma ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri

Sciopero aerei - Alitalia oggi cancella metà dei voli : è un "martedì nero" : oggi Sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo. L'elenco dei voli cancellati. Le nubi sul futuro della compagnia...

Sciopero trasporto aereo - martedì protestano piloti - assistenti di volo e tecnici. Cancellati metà dei voli Alitalia : martedì incrociano le braccia i piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, i tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, oltre agli addetti all’handling, al catering e alle gestioni aeroportuali. Lo Sciopero nazionale di 24 ore di tutto il settore è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo per denunciare la grave situazione occupazionale e per le incertezze sul futuro ...

Alitalia ha cancellato metà dei voli previsti per domani a causa di uno Sciopero : Alitalia ha cancellato quasi metà dei voli previsti per martedì 21 maggio a causa dello sciopero del trasporto aereo indetto dal Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per domani. Lo sciopero interesserà piloti e assistenti di volo di

Domani Sciopero del trasporto aereo : Alitalia taglia metà dei voli : Domani sciopero del trasporto aereo: Alitalia taglia metà dei voli Lo stop è stato proclamato per 24 ore da parte di tutto il settore che denuncia la grave situazione occupazionale ma anche per le incertezze sul futuro della compagnia italiana, da due anni in amministrazione straordinaria Parole chiave: ...

Genova - lo Sciopero dei portuali blocca la nave saudita carica di armi : “Da qui non ripartono”. Fumogeni contro il cargo : È attraccato alle 5.40 di questa mattina il cargo Bahri Yanbu con le armi dirette in Arabia saudita. Ad attenderlo i lavoratori portuali che hanno aderito compatti allo sciopero proclamato dalla Filt Cgil nella serata di ieri, che prevede l‘astensione dal lavoro per tutti i servizi e le operazioni portuali di mare e di terra che vedono coinvolta la nave nel porto di Genova fino a quando non sarà portato via il carico, “che comprende ...

Bahri Yambu - la nave delle armi - è arrivata a Genova. Portuali in Sciopero e presidio dei pacifisti : I lavoratori: "Attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen, noi non carichiamo. La nave è entrata in porto perchè è un diritto, noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo"

Nonostante lo Sciopero dei dipendenti - Riot Games si rifiuta di eliminare l'arbitrato forzato per le cause legali in corso : Il produttore di League of Legends, Riot Games, continuerà ad insistere sull'arbitrato forzato nelle sue attuali cause legali, Nonostante una drammatica protesta nel suo studio di Los Angeles avvenuta la scorsa settimana.Come riportano i colleghi di Eurogamer, dopo lo sciopero di 150 dipendenti, Riot Games è rimasta ferma sulla sua scelta."Alla fine, date le complessità delle controversie in corso, non cambieremo la nostra decisione", ha detto ...