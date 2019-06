Medicina | artrite reumatoide | il 60% dei pazienti in remissione con cure precoci ed

Medicina : Secukinumab dimostra l’efficacia in tutte le manifestazioni principali dell’artrite psoriasica : Novartis, leader in reumatologia e immuno-dermatologia, ha annunciato oggi nuovi dati dello studio clinico MAXIMISE, che valuta l’efficacia e la sicurezza di Secukinumab nella gestione delle manifestazioni assiali in corso di artrite psoriasica. Lo studio di fase IIIb di 52 settimane – tuttora in corso – ha soddisfatto sia il suo endpoint primario sia quello secondario chiave, con rispettivamente il 63,1% dei pazienti nel braccio Secukinumab 300 ...