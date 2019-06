L’ex calciatore croato Zvonimir Boban torna al Milan come dirigente

Titoli diffamatori - Ciro Ferrara vince in tribunale contro la stampa : L’ex calciatore della Juventus estraneo ai fatti di Calciopoli : Ciro Ferrara vince la causa per diffamazione nei confronti di alcuni giornali che avevano accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli La Corte d’Appello di Bologna, ribaltando il giudizio di primo grando, ha dato ragione a Ciro Ferrara nella sua causa per diffamazione contro alcuni organi di stampa che aveva accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli. L’ex calciatore di Juventus e Napoli avrà diritto ad un risarcimento ...

Mercato - L’ex Mazzarri chiede il calciatore del Napoli - i dettagli : Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino di Mazzarri cercherà sul Mercato innanzi tutto un fluidificante per la corsia sinistra. Il primo candidato pare al momento il portoghese Mario Rui del Napoli, 28 anni, sotto contratto fino al 2022 , Mario Rui costa sui 13 milioni. Prima che le trattative per lui possano però decollare occorrerà attendere la sentenza Uefa sul Milan: il portoghese, infatti, difficilmente ...

José Antonio Reyes - morto L’ex calciatore di Siviglia - Real e Atletico. Aveva 35 anni : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, il giocatore spagnolo che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid, diventando il primo calciatore spagnolo a vincere il campionato inglese e il maggior detentore di Uefa Europa League (quattro), record condiviso con Beto, Kevin Gameiro e Vitolo, di cui le ultime tre vinte con il Siviglia. È stato proprio il club in cui Reyes era anche ...

Gli anni non contano! Pamela Anderson innamoratissima delL’ex calciatore Adil Rami : É di nuovo amore per Adil Rami e Pamela Anderson, in una recente intervista, rivela cosa cosa significa vivere insieme a un uomo di 18 anni più giovane di lei. A Vanity Fair rivela: "Lascio la mia casa di Malibù perché mi sono sentita sola". E come simbolo di rinascita alla veneranda età di 52 anni – portati splendidamente – Pamela Anderson si mostra in pubblico per la prima volta insieme al figlio Brandon di 22 anni e al suo attuale ...

Omicidio Andrea La Rosa - Rullo e la madre condannati all’ergastolo : “Uccisero L’ex calciatore e lo misero in un bidone” : La Corte d’assise di Milano ha condannato all’ergastolo Raffaele Rullo, imputato per l’Omicidio dell’ex calciatore Andrea La Rosa ritrovato in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto della madre del tecnico informatico nel dicembre 2017. Anche la madre Antonietta Biancaniello, ritenuta complice del figlio, è stata condannata all’ergastolo. I giudici hanno disposto anche risarcimenti provvisionali complessivi per 275mila euro. I due sono ...

Lite Allegri-Adani - L’ex calciatore replica al tecnico bianconero : “maleducato e arrogante” : Adani torna sulla Lite con Allegri nel post Inter-Juventus: le parole dell’ex calciatore “Se incontro Allegri lo saluto? Ci mancherebbe che non lo salutassi, sono uno che non porta rancore. Ma per me è stato molto scortese, maleducato e arrogante“. Daniele Adani torna così sullo screzio avuto con il tecnico della Juventus in diretta tv dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Inter. “Dicendo che chi non ha ...

Domenica In - Mara Venier si scatena nel ballo con L’ex calciatore Osvaldo : “Rosicate” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai1, c’è l’ex calciatore Daniel Pablo Osvaldo, ora concorrente di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata, la conduttrice ha invitato Osvaldo a ballare una sorta di reggaeton e ha esclamato: “Rosicate“. Alla fine, i due si sono abbracciati: “Sei troppo simpatico e carino” ha detto lei. Video Rai L'articolo Domenica In, Mara Venier si scatena nel ballo con ...

Emiliano Sala - è scomparso il padre delL’ex calciatore del Nantes : Emiliano Sala, è scomparso il padre dell’ex calciatore del Nantes Morte padre Emiliano Sala| Tre mesi dopo la scomparsa di Emiliano Sala, ex calciatore del Nantes, una nuova tragedia colpisce la famiglia dello sfortunato attaccante italo-argentino. Secondo quanto riporta ‘Marca’ infatti il padre di Emiliano Sala, Horacio, è stato stroncato da un infarto nella sua casa di Santa Fe all’età di 58 anni. A tre mesi da ...

George Weah - che paura! Spiacevole imprevisto per L’ex calciatore del Milan : Il presidente della Liberia, l’ex stella del calcio George Weah, ha dovuto interrompere il suo lavoro e lasciare in tutta fretta il palazzo presidenziale di Monrovia. Il motivo: due serpenti erano riusciti a introdursi nell’edificio, suscitando l’allarme dei funzionari. Diffusa in settimana dal quotidiano liberiano ‘Front Page Africa‘, la notizia è stata rilanciata oggi dalla ‘BBC‘ e da altre ...