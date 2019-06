La Corte dei Conti indaga sui lavori dell’Universiade allo Stadio Collana

Corte europea dei diritti umani boccia l'ergastolo : lede la dignità umana - norma da riformulare : Nel mirino europeo il fatto che a priori, perché non si collabora con la giustizia, questo tipo di pena carceraria impedisce di ottenere permessi premio, la semilibertà o la libertà condizionale

Ergastolo - la Corte dei diritti umani condanna l'Italia : rivedere la legge : l'Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita, perché viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Così la Corte...

"No Grandi Navi" - il Corteo invade piazza San Marco : non capitava da blitz dei Serenissimi : VENEZIA - È il giorno della manifestazione indetta contro il passaggio delle navi da crociera davanti al bacino di San Marco, dopo l'incidente che ha coinvolto domenica scorsa la Msc...

Garavaglia indagato dalla Corte dei Conti : "Palazzo venduto sottoprezzo - lui regista". Bomba sulla Lega : Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, esponente della Lega, ha ricevuto dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia guidata da Salvatore Pilato un "invito a dedurre" per danno erariale. La vicenda risale al 2016, quando Garavaglia era assessore lombardo all'Economia ed è Legata a

Nanni : Repubblica ancora chiusa - esposto a Corte dei Conti : Roma – “Nei prossimi giorni ci recheremo alla Corte dei Conti per presentare un esposto per danno erariale per i mancati incassi dovuti alla chiusura della stazione Repubblica della metro A. Dopo sette mesi e mezzo Repubblica e’ ancora chiusa con mancati incassi certificati, visto che in quella stazione, quando era aperta, venivano timbrati piu’ di 10mila biglietti al giorno. L’aumento delle timbrature nella ...

Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

Riforma pensioni : dalla Corte dei Conti dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...

Pensioni : Q100 - la Corte dei Conti chiede che la misura sia 'strutturale e permanente' : "Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una correzione attuariale della componente retributiva dell'assegno, in caso di Pensioni miste, non comporterebbe la creazione di debito Pensionistico implicito", è il parere espresso dalla Carte dei Conti sul cosiddetto meccanismo della Quota 100 voluta dal Governo giallo-verde. Per la Corte dei Conti Rdc e Quota 100 aumentano la spesa Per la Ragioneria dello Stato, infatti, la ...

Pensioni ultima ora : Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” : Pensioni ultima ora: Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” Pensioni ultima ora: nel Rapporto 2019 sul coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti vengono toccati come argomenti sia la previdenza che il reddito di cittadinanza. Ovvero due misure chiave del decreto n. 4/2019 che sono anche i cavalli di battaglia del Governo Conte Pensioni ultima ora, Corte dei Conti su Reddito di Cittadinanza Nel rapporto della ...

Evasione - Corte dei Conti : “Bene la lotteria degli scontrini. Studiare anche premi a estrazione per chi paga con carta” : Ridurre la soglia dei pagamenti in contanti, che a 3.000 euro “appare alquanto elevata e poco coerente con i pagamenti ordinariamente effettuati dai consumatori”. Estendere le ritenute fiscali concesse a chi paga con sistemi tracciabili. E, in attesa della lotteria degli scontrini che dopo vari rinvii sarà operativa dal prossimo gennaio, esplorare altri incentivi alla moneta elettronica. A partire da “sistemi di estrazione in ...

Motivo di allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.

La Corte dei conti : “Preoccupazione per il reddito di cittadinanza. Su pensioni guardare ai giovani” : Il finanziamento in deficit de reddito di cittadinanza «è motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico». Lo afferma la Corte dei conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. «Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, a...

La Corte dei Conti insiste contro reddito e quota 100. "Debito giù o niente crescita" : Il reddito di cittadinanza rischia di scoraggiare il lavoro legale e il suo finanziamento, tutto in deficit, mette a rischio l’equilibrio dei Conti pubblici. È una bocciatura senza fronzoli quella che la Corte dei Conti mette in atto nei confronti del cavallo di battaglia dei 5 stelle. Ma anche sulla quota 100, misura cara sia ai pentastellati che alla Lega, la magistratura contabile ha un giudizio severo: per il sistema ...

Corte dei Conti : ‘Usare risparmi del Reddito per ridurre debito. Quota 100? Bilanciare esigenze di diverse generazioni’ : Le previsioni sull’andamento economico dell’Italia non sono rosee. La bassa crescita si tradurrà in scarse entrate fiscali per lo Stato, che dovrà comunque affrontare spese non comprimibili e tenderà di conseguenza a ridurre gli investimenti, in un circolo vizioso che “pone a sua volta le basi per una minore crescita in futuro”. E’ l’avvertimento lanciato dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento ...