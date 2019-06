Cranio Randagio | nuove indagini per far luce sulla morte del rapper | tre indagati

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ci sono significative novità nell'ambito delledi, vero nome Vittorio Bos Andrei,romano deceduto nel 2016, nella sua città, a soli 22 anni. Nuovi accertamenti tossicologici sono stati infatti disposti dal giudice per l'udienza preliminare nell'ambito di una nuova inchiesta. A causare il decesso del giovane è stato certamente un mix letale di sostanze stupefacenti, l'autopsia effettuata sul cadavere ha infatti evidenziato come nel suo corpo fossero presenti tracce di Mdma, morfina, crack, ketamina, codeina ed un farmaco oppiaceo, ma le circostanze in cui il giovane avrebbe assunto questo cocktail letale sono sempre state avvolte da un alone di mistero, addirittura di omertà, secondo parenti ed amici dell'artista....

magicalsunset : @gelosainculo Estate e sto qua di cranio randagio -