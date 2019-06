Colesterolo e pressione alta | il sonno irregolare aumenta il rischio

Colesterolo e pressione alta : i benefici del succo di pomodoro : Buono, ma soprattutto sano: il succo di pomodoro è un valido alleato per tenere a bada Colesterolo e pressione alta. Lo svela una recente ricerca pubblicata sulla rivista Food Science Nutrition, che ancora una volta mette in luce gli enormi benefici di questo alimento. Il succo di pomodoro – rigorosamente non salato – ha infatti effetti benefici sul cuore, riducendo la pressione sanguigna e il livello di Colesterolo LDL. Tutto merito ...

Abbassare la pressione del sangue e il Colesterolo con il succo di pomodoro non salato : Gli scienziati hanno analizzato le conseguenze del succo di pomodoro non salato nell’arco di un anno e hanno scoperto che riduce il rischio di malattie cardiovascolari: questo alimenti infatti riduce la pressione del sangue e il colesterolo ‘cattivo’. Ecco cosa c’è da sapere sui benefici del succo di pomodoro non salato.Continua a leggere

Semi di girasole contro pressione alta e Colesterolo : Le proprietà dei Semi sono da secoli riconosciute e ampiamente sfruttate nel trattamento di disturbi più o meno comuni che possono coinvolgere l’organismo. Tra questi spiccano i Semi di girasole, considerati “Semi della salute” in virtù dei notevoli benefici che se ne possono trarre, grazie all’assuzione costante e alla loro integrazione nell’alimentazione quotidiana. Spesso sfruttati in cucina, magari per arricchire il gusto di zuppe e ...