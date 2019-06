Accesso alla professione con titolo di studio falso | indagati 25 docenti

Limitazioni all’Accesso alla carica di DS : multa confermata alla FIGC : multa FIGC restrizioni ds. A quasi un anno di distanza dalla sanzione inflitta alla FIGC a seguito delle restrizioni all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio arriva la decisione del Tar in merito al ricorso presentato dalla Federcalcio. l’esito è però negativo. Il Tar del […] L'articolo Limitazioni all’accesso alla carica di DS: multa confermata alla ...

Costanti i problemi Intesa San Paolo il 15 maggio : l’Accesso alla banca non funziona : Trapelano anche oggi 15 maggio alcuni fastidiosi problemi Intesa San Paolo, considerando il fatto che da alcuni minuti a questa parte risulta praticamente impossibile accedere alla banca. La situazione che si è venuta a creare non è certo inedita e potete analizzarla con la foto ad inizio articolo, in cui trapela appunto l'impossibilità nel portare a termine il login. Un malfunzionamento che si sta verificando troppo spesso, come del resto ...

Hockey pista - Playoff A1 : gara -5 della serie tra Forte dei Marmi e Valdagno vale l’Accesso alla finale : Tutto in 50′ minuti o forse di più. Domani sera al PalaForte (h 20.45) si disputerà la decisiva gara -5 della semifinale Playoff tra Forte dei Marmi e Valdagno. Da una parte gli uomini di Bresciani, dall’altra quelli di Vanzo. Chi vince si aggiudica la serie e vola nella finalissima, dove c’è già il Viareggio (che nel frattempo ha eliminato il Lodi, ndr), chi perde va a casa: in pieno stile playff. Do or Die, win or go home. I ...

Acronis offre l’Accesso in anteprima alla nuova Acronis Cyber Platform : La protezione informatica segue dinamiche che devono rinnovarsi di continuo. In tal senso Acronis annuncia di aver concesso agli sviluppatori l’accesso in anteprima ad Acronis Cyber Platform, consentendo loro di compilare ed estendere le proprie applicazioni e di integrarle con i servizi di protezione digitale per il backup, il disaster recovery, la sincronizzazione e la condivisione sicura dei file, l’autenticazione tramite ...

Avangers Endgame - in occasione delluscita del film Samsung propone una linea di Accessori ispirati alla saga : Una totale full immersion nel mondo Marvel per gli appassionati del genere, per sentirsi Super Eroi in ogni momento della giornata, mentre si chiama la fidanzata con la tastiera ispirata a Captain ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Milan e Lazio si giocano l’Accesso alla finale partendo dallo 0-0 dell’andata : Tutto è pronto per l’ennesimo atto della saga stagionale tra Milan e Lazio. Dopo le vibranti polemiche riguardanti il post-partita del match di pochi giorni fa, le due rivali si ritrovano di fronte per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019. L’incontro di andata, disputato allo Stadio Olimpico a fine febbraio, si concluse sul punteggio di 0-0, lasciando ogni discorso aperto in vista della sfida di domani sera alle ore 20.45 ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Milan e Lazio si giocano l’Accesso alla finale partendo dallo 0-0 dell’andata : Tutto è pronto per l’ennesimo atto della saga stagionale tra Milan e Lazio. Dopo le vibranti polemiche riguardanti il post-partita del match di pochi giorni fa, le due rivali si ritrovano di fronte per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019. L’incontro di andata, disputato allo Stadio Olimpico a fine febbraio, si concluse sul punteggio di 0-0, lasciando ogni discorso aperto in vista della sfida di questa sera alle ore 20.45 ...

175 milioni di bambini nel mondo non hanno Accesso alla scuola per l'infanzia : ogni grado successivo fonda il proprio successo su di essa » afferma Henrietta Fore , Direttore esecutivo dell'UNICEF « Se i governi di oggi vogliono una forza lavoro competitiva per l'economia di ...