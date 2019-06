Offese Orlando ma adesso il cittadino si scusa | “Ora sono calmo con il reddito di

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roberto Chifari L'uomo lo scorso gennaio apostofrò il sindaco con la parola 'cornuto',rischia una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale Diede del cornuto al sindaco di Palermo Leoluca, sei mesi dopo arriva il pentimento. Fabio Picco Di Maria lo scorso gennaio apostrofò il primocon un epiteto non proprio felice,spinto dal timore di dover subire un processo, cerca ritrattare sull’offesa posta al sindaco. Il video diventò virale nel giro di poche ore totalizzando migliaia di visualizzazioni su Facebook. Il sindaco non lo hai mai querelato ma le immaginiarrivate ai Pm della Procura di Palermo che hanno aperto le indagini per un presunto reato di oltraggio a pubblico ufficiale.Picco Di Maria si lascia andare ad alcune dichiarazioni con lo scopo di stemperare i toni e ammorbidire la propria posizione. "certo che saprà ...

