Milan | contatti con Perinetti come consulente per il mercato

calcioefinanza

(Di giovedì 13 giugno 2019) Spunta anche il nome di Giorgionella rivoluzione. Dopo gli arrivi di Boban e Massara, che saranno ufficializzati nella prossima settimana insieme alla “promozione” per Paolo Maldini, l’attuale dg del Genoa potrebbe avere un ruolo dista infatti risolvendo il proprio contratto con il Genoa, che ha scelto Capozucca per il … L'articoloconper il

MatteoPedrosi : Tante squadre su Christian #Kouamé del Genoa: contatti con #Milan, #Torino e #Sassuolo. C'è stato un sondaggio anch… - Glongari : #Milan non solo #Krunic i rossoneri intensificano i contatti anche per #MarioRui del #Napoli e #Veretout della… - MatteoPedrosi : #Milan, in attesa delle ufficialità, Maldini già al lavoro per accontentare Giampaolo: primi contatti per #Praet e… -