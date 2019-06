Lady Rodriguez da urlo su Instagram | Shannon fa impazzire i follower

Lady Rodriguez furiosa : "Io causa del divorzio? Quanta ignoranza" - : Marco Gentile Shannon de Lima è la nuova fiamma di James Rodriguez. La modella venezuelana ha risposto per le rime a chi le dava la colpa per la fine del matrimonio con Daniela: "Non si chiamano corna ma ignoranza" James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco e tornerà dunque al Real Madrid. Il colombiano classe '91, però, sarà solo di passaggio in Spagna dato che sarà sicuramente ceduto per far cassa. L'ex Monaco piace e ...