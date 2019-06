I sintomi del diabete di tipo 1 e mellito di tipo 2 | perdita di peso

Cause e sintomi della sindrome di Smith-Lemli-Opitz : La salute del proprio figlio e` senza dubbio una delle principali preoccupazioni di una coppia che desidera avere un bambino. Oggigiorno, grazie a un test preconcepimento, i futuri genitori possono valutare il loro rischio riproduttivo ancor prima della gravidanza. Tale tipologia di test indica la probabilità di trasmettere al figlio una malattia genetica recessiva, come la sindrome di Smith-Lemli-Opitz (sindrome SLO). Malattie ereditarie di ...

“E se non fosse una semplice febbre?” : i sintomi della “Febbre Mediterranea Familiare” - una malattia diffusa in Sicilia e Calabria : Sabato 8 giugno a Reggio Calabria si terrà un incontro per conoscere da vicino una patologia poco conosciuta ma non così ‘rara’ in Calabria e Sicilia: la FMF, Febbre Mediterranea Familiare. La FMF è ben di più di una comune febbre: è una sindrome ereditaria caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolori. Si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può esordire anche in età adulta. diffusa in particolare nell’area ...

Leishmaniosi del cane sintomi iniziali e diagnosi : Leishmaniosi cane: sintomi iniziali e diagnosi della malattia. Quali sono i segni clinici da osservare nel cane e cosa fare in caso di sospetto contagio. (altro…) The post Leishmaniosi del cane sintomi iniziali e diagnosi appeared first on Idee Green.

Zanzara Chikungunya - a Roma torna l'incubo : primo caso dell'anno ad Aprilia. I sintomi : Ad Aprilia un caso di Chikungunya: il Dipartimento di Prevenzione dell?Asl di Latina ha informato il Sindaco dell?accertamento di un caso di Chikungunya, malattia virale...

Stress - la sentenza dell'Oms sul burnout : i sintomi della sindrome di chi lavora troppo (o per niente) : L'Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che il 'burnout', lo Stress da lavoro, rimane un "fenomeno legato al lavoro" che potrebbe portare alla ricerca di cure, ma non è da considerarsi una malattia. Il chiarimento arriva dopo che l'Oms ha dichiarato di aver "erroneamente" inserito il 'bu

sintomi e cause della cistite - un disturbo intimo molto diffuso : info su rimedi - cure e opzioni di trattamento : La cistite è un disturbo intimo molto diffuso ma ancora poco noto alle donne del nostro Paese. La metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta come cause principali che ne ...

Prurito e secchezza della pelle? Info sulla dermatite atopica - dai sintomi alle cure : Consulti gratuiti in trenta centri ospedaliero-universitari in tutta Italia, con specialisti dermatologi a disposizione su prenotazione per i pazienti che soffrono di dermatite atopica. E’ il programma della campagna di sensibilizzazione promossa da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) che si pone l’obiettivo di consigliare il percorso di cura più adatto alle singole ...

Extrasistole - quando preoccuparsi? Cause e sintomi dell’aritmia più comune : Le Extrasistole sono tra le patologie più frequenti e spesso benigne: ne soffre più dell’80% degli italiani. Si tratta dell’aritmia cardiaca tra le più comuni e spesso si verifica in persone perfettamente sane e non ha implicazioni terapeutiche. I sintomi sono: pallore, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di temporaneo arresto del cuore, di nodo in gola, colpo al petto, sudorazione, nausea, debolezza, vertigini. In ...

Malattie della tiroide - i sintomi da non trascurare : Quali sono le Malattie della tiroide e quali sono i sintomi che ne indicano un malfunzionamento? La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla posizionata alla base del collo. Quasi tutti la conoscono, ma solo pochi sanno con certezza come funzioni. Il suo compito – fondamentale per il nostro benessere – è quello di regolare il metabolismo, la termoregolazione corporea e lo sviluppo sessuale e scheletrico. La tiroide presiede anche ...

Intolleranze alimentari : cosa sono - sintomi e come superarle. I consigli dell’esperta : Le Intolleranze alimentari sono sempre più diffuse e chi ne soffre non può assaporare alcune pietanze. come fare quindi per non rinunciare completamente ai piaceri della tavola? Per capirne di più abbiamo intervistato la dottoressa Mariolina Simeoli, nutrizionista di MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner. Potrebbe descriverci in modo ...

Stanchezza - mal di testa e unghie fragili? I sintomi della carenza di ferro e quando fare lo Screening Anemia : La primavera è considerata la stagione della rinascita: la natura si risveglia e fluisce una nuova energia. Tuttavia, a molte persone in questo periodo capita di sentirsi fiacchi e spossati: in alcuni casi sintomi come Stanchezza e affaticamento sono legati a patologie specifiche. È il caso dell’Anemia, che rappresenta la più frequente patologia al mondo con più di 1,6 miliardi di persone affette (secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale ...

Infezione da Virus dell’Epatite C : la terapia antivirale contrasta il virus e migliora i sintomi : La terapia per il trattamento dell’Infezione del virus dell’Epatite C con farmaci antivirali ad azione Diretta (chiamati DAA) è risultata efficace anche nei pazienti più gravi, coloro cioè che hanno sviluppato problemi extraepatici collegati al virus. L’Infezione da virus C, infatti, può provocare una malattia del sistema immunitario, la Crioglobulinemia mista, che può essere invalidante ed evolvere in linfoma. Nello studio PITER (Piattaforma ...