Basket | Belinelli felice per Messina | Hackett in Nba | forza poz

Basket - Marco Belinelli apre ad un ritorno in Italia : “Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno” : Marco Belinelli è intervenuto oggi pomeriggio alla trasmissione radiofonica di Radio 24 “Tutti Convocati”. La prima domanda è stata ovviamente sull’arrivo a Milano di Ettore Messina : “Mi dispiace non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina , il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere ...

Basket - playoff Nba : Belinelli e San Antonio eliminati - Toronto ok : NEW YORK - Finale amaro di stagione per Marco Belinelli e i San Antonio Spurs in Nba. La squadra allenata da Popovich perde la settima e decisiva gara in casa dei Denver Nuggets per 90-86 e viene così ...