The Third Day nuova miniserie HBO e Sky che aumenterà le produzioni originali grazie alla

The Third Day - Jude Law sarà protagonista di una nuova miniserie Sky e HBO : The Third Day, Jude Law sarà protagonista della nuova co-produzione Sky e HBO, prodotta dalla nuova arrivata Sky Studios e dalla Plan B di Brad Pitt.La relazione lavorativa tra Jude Law, Sky e HBO pare non sia destinata a fermarsi, dopo The Young Pope e il sequel The New Pope di Paolo Sorrentino. I due canali infatti hanno annunciato la produzione della miniserie The Third Day con Jude Law come protagonista, prodotta da Sky Studios e dalla Plan ...

Saints Row : The Third su Switch è una bella idea che è stata mal eseguita - analisi tecnica : Ci sono due modi diversi di guardare al porting di Saints Row: The Third su Switch. Con il bicchiere mezzo pieno si può vedere una conversione che si avvicina in modo eccezionale all'originale per PS3, ancora di più se lo si gioca in modalità portatile. Se si prende il bicchiere mezzo vuoto tutti i difetti delle console last-gen sono presenti in questa nuova uscita. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia: le prestazioni sono scarse e i ...

“SAINTS ROW The Third – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il quarto Episodio : Saints Row: The THIRD è da oggi Disponibile per Nintendo Switch, insieme al quarto Episodio dei MEMORABLE Moments. Questa volta ci uniamo a The Boss nel suo cyber viaggio nelle profondità dell’online networking system all’avanguardia “Deckers Use-Net” per porre fine all’unione dei Deckers con il Syndicate. Naturalmente i Saints avranno la meglio; Matt Miller e le sue coorti virtuali di Decker non ...

“SAINTS ROW The Third – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il quarto Episodio : Saints Row: The THIRD è da oggi Disponibile per Nintendo Switch, insieme al quarto Episodio dei MEMORABLE Moments. Questa volta ci uniamo a The Boss nel suo cyber viaggio nelle profondità dell’online networking system all’avanguardia “Deckers Use-Net” per porre fine all’unione dei Deckers con il Syndicate. Naturalmente i Saints avranno la meglio; Matt Miller e le sue coorti virtuali di Decker non ...

“SAINTS ROW The Third – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il terzo Episodio : È finalmente giunto il momento gente – benvenuti al Super Ethical Reality Climax del Professor Genki! Nel terzo Episodio di “Saints Row: The THIRD MEMORABLE Moments”, The Boss abbatte nuove mascotte, spara a diversi bersagli e guadagna un bel gruzzolo nel Super Sparkle Lab For Fun del Professor Genki. Questo pericoloso gioco è probabilmente più sicuro che guidare a Steelport e ricorda, fai delle ...

“SAINTS ROW The Third – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il secondo Episodio : Il secondo Episodio di “Saints Row: The THIRD MEMORABLE Moments” ha inizio dopo il furto fallito alla Stilwater 1st National Bank. I Saints vengono portati sul jet privato di Phillipe Loren, proprietario della banca e mente dietro l’organizzazione criminale, The Syndicate. Due bande rivali su un aereo a 30.000 piedi sopra Stilwater – cosa potrebbe andare storto? Saints Row: The THIRD sarà Disponibile su ...

In attesa di Saints Row : The Third su Switch diamo un'occhiata ad un video gameplay : Saints Row: The Third sta per approdare anche su Nintendo Switch, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata al gioco con una serie di video gameplay, tutti tratti dalla versione Switch del gioco.Possiamo vedere di seguito il primo episodio, intitolato "When Good Heists Go Bad":Nel primo episodio di "Saints Row The Third Memorable Moments", riporta il comunicato stampa ufficiale Koch Media, ritorniamo al momento in cui i Third Street Saints ...

SAINTS ROW The Third – MEMORABLE MOMENTS : Disponibile il primo Episodio : Mancano solo due settimane al lancio di SAINTS Row: The THIRD su Nintendo Switch. Nel frattempo, pubblicheremo una serie di video di gameplay che puntano i riflettori su alcuni dei momenti più memorabili di SAINTS Row: The THIRD. Nel primo Episodio di “SAINTS Row The THIRD MEMORABLE MOMENTS” ritorniamo al momento in cui i THIRD Street SAINTS erano i re di Stilwater: icone della cultura pop e Pierce volto di una campagna ...