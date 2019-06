Siracusa, spari nella notte: 25enne ucciso, era appena tornato dopo serata con gli amici (Di mercoledì 12 giugno 2019) Andrea Pace, 25 anni, con qualche precedente penale, è stato ucciso questa notte ad Avola, nel Siracusano, con colpi d’arma da fuoco. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. (Di mercoledì 12 giugno 2019) Andrea Pace, 25 anni, con qualche precedente penale, è statoquestaad Avola, nelno, con colpi d’arma da fuoco. Stava rientrando a casaaver trascorso lacon alcuni

Un ragazzo di 25 anni, Andrea Pace, è stato freddato nella notte tra martedì e mercoledì ad Avola, nel Siracusano, a colpi d'arma da fuoco. Un agguato in piena regola con i killer che non gli hanno dato scampo. Pace è stato ucciso davanti alla sua abitazione nella zona di via Negrelli intorno alle 2.30. Quella è l’ora in cui i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione della sparatoria. Quando si sono recati sul posto hanno trovato il ragazzo riverso per terra. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare: i proiettili lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo è il 25enne è morto subito.