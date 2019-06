Operaio di 49 anni muore all’aeroporto di Malpensa schiacciato da un muletto 

A1 - incidente mortale sul lavoro : Operaio di 57 anni investito e ucciso da un collega : Infortunio mortale sul lavoro lungo l'A1, pochi chilometri dopo il casello di Orvieto in direzione sud. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta che lavora per conto di Autostrade per l'Italia, è morto dopo essere stato investito da un collega che era al volante di un mezzo adibito alla spazzatura della pavimentazione.

Gli frana addosso una parete durante uno scavo! Muore Operaio di 44 anni : Kastrijot Ndou, un operaio albanese di 44 anni, ha perso la vita ieri, sabato 25 maggio, a La Loggia, in provincia di Torino, in un incidente sul lavoro avvenuto in via Nizza. Il lavoratore era all’opera in un cantiere edile per l’ampliamento dell’acetificio Varvello. Stando a una prima ricostruzione pare che il 44enne si stesse occupando del collegamento alla rete fognaria, all'interno di uno scavo profondo circa tre metri, quando gli è ...

Schiacciato al soffitto dal cestello del muletto! muore Operaio di 64 anni : Slawomir Mistera, un lavoratore polacco di 64 anni residente a Borgofranco d'Ivrea, in Piemonte, è deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito a un drammatico incidente in un capannone: l'uomo è rimasto Schiacciato mentre effettuava delle manovre con un muletto. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Vicenza - Operaio ruba oro dall’azienda in cui lavora : “In 20 anni preso un milione di euro” : Secondo il titolare della ditta di Cassola (Vicenza) negli ultimi 20 anni avrebbe perso metallo prezioso per oltre un milione di euro. I suoi primi sospetti erano ricaduti sui macchinari, poi ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno bloccato un dipendente all'uscita dell’azienda che aveva con sé un “lingottino” di circa 150 grammi e in casa altro oro per 80mila euro.

Vicenza : da 20 anni rubava oro all'azienda orafa - Operaio denunciato (2) : (AdnKronos) - Si è passati quindi, con la collaborazione del titolare, ad un’approfondita attività di osservazione e monitoraggio, conclusasi con un intervento dei Carabinieri a metà settembre: in tale occasione è stato bloccato un dipendente all’uscita dell’azienda, trovato in possesso a seguito di

Vicenza : da 20 anni rubava oro all'azienda orafa - Operaio denunciato : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - Da sempre al fianco del cittadino ma anche dell’impresa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno portato alla luce il caso di un operaio infedele di una ditta orafa di Cassola (Vi). Il titolare aveva notato diversi a

Viganò - Operaio di 34 anni precipitata dal tetto del capannone : Viganò, Lecco,, 8 maggio 2019 " Un operaio di 34 anni è precipitato dal tetto di un capannone da un'altezza di una mezza dozzina di metri. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in ...

Cagliari - Operaio di 65 anni travolto e ucciso da un furgone : Un operaio di 65 anni è stato investito e ucciso a Sestu, in provincia di Cagliari, mentre lavorava in un terreno agricolo. L'Iveco Daily, stando a quanto accertato, era guidato da un collega della vittima: durante una manovra il conducente non si sarebbe accorto della presenza del 65enne dietro al mezzo, finendo per travolgerlo. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto del 118, dei carabinieri e degli specialisti dello ...

Ello - infortunio sul lavoro : Operaio di 34 anni perde due dita : Ello, Lecco,, 24 aprile 2019 " infortunio sul lavoro a una settimana esatta di distanza dalla Festa dei lavoratori del Primo maggio a Ello questa mattina. Un operaio di 34 anni dipendente di un'...

Incidenti sul lavoro - Operaio di 51 anni muore nel porto di Livorno : colpo alla testa durante le manovre sulla Moby Kiss : Un operaio di 51 anni, di Torre del Greco, è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Livorno. Il 51enne era dipendente Moby e stava lavorando a bordo della Moby Kiss, attraccata alla calata Carrara, un’area di imbarco e sbarco in particolare di traghetti. Secondo una prima ricostruzione della Polmare, il dipendente Moby stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando un portellone ...

Morto Operaio in porto Livorno - aveva 51 anni : Incidente mortale sul lavoro nel porto di Livorno dove ha perso la vita un operaio 51enne a bordo di una nave della compagnia Moby attraccata alla Calata Carrara. L'incidente e' accaduto oggi verso le 10.30. Secondo una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto, l'uomo, dipendente Moby, originario di Torre del Greco (Napoli), stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si e' ...

Un Operaio di 28 anni morto oggi sul lavoro - nel Varesotto - : Milano, 23 apr., askanews, - Un uomo di 28 anni è morto per un incidente sul lavoro in un'azienda di Taino, nel Varesotto. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto alle 8.00 ...