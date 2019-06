Lega | arrestato Paolo Arata In manette anche il figlio Francesco

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Arrestato Paolo Arata - ex consulente per l'energia della Lega : Arrestato Paolo Arata, ex consulente per l'energia della Lega In manette anche il figlio Francesco. I due sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'altro filone dell'inchiesta aveva portato alla revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri Parole chiave: ...

Arrestato per corruzione Arata - ex consulente della Lega per l’energia : L’ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e il figlio Francesco sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Legnano - il sindaco arrestato ritira le dimissioni. La Lega : "Non si possono attendere i tempi della giustizia" : Fratus era stato arrestato per corruzione e turbativa d'asta a maggio. Grimoldi: "Giusto farlo per i cittadini che lo hanno votato"

Marco Carta - non convalidato l'arrestato per furto alla Rinascente. Il Legale : il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente. Ma il Legale : estraneo ai fatti - il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (3) : (AdnKronos) - Proprio seguendo Oxoli, nella mattina del 22 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato che lo pedinavano hanno fermato Sorroche nel luogo che aveva raggiunto per incontrarsi con l’anarco-insurrezionalista bresciano che gli forniva il supporto necessario ad assicurarne la clandes

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (2) : (AdnKronos) - La complessa, intensa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e posta in essere da un gruppo investigativo formato da operatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che ha coordinato il gruppo e messo in campo personale specializzato e

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato, nella mattina del 22 maggio a Marmentino (Bs), ha catturato il militante anarco-insurrezionalista di origine spagnola Juan Antonio Sorroche Fernandez, 42 anni, latitante. Sorroche si era reso irreperibile già dalla primavera del 2017, per sottrarsi

Ordigno esploso fuori dalla sede della Lega a Treviso - arrestato l'attentatore : Il gip ha già convalidato il fermo per il terrorista, membro di un movimento anarchico-insurrezionalista

Treviso - bomba a sede Lega : arrestato anarco insurrezionalista : Dopo una lunga indagini, la polizia ha fermato una persona gravitante nella galassia anarco-insurrezionalista ritenuta responsabile dell’attacco alla sede della Lega a Villorbo nell’agosto del 2018. Gli agenti della polizia di Stato, a conclusione di una lunga e complessa attività investigativa diretta dalla procura Antimafia di Venezia, hanno eseguito questa mattina un provvedimento di fermo nei confronti di una persona gravitante nell'area ...

Bomba alla sede della Lega di Treviso : arrestato un anarchico : La Polizia di Stato, coordinata dalla procura Antimafia di Venezia, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di una persona gravitante nell'area anarchica: l'uomo è ritenuto gravemente indiziato di essere uno di coloro che hanno posizionato la Bomba presso la sede della Lega a Villorba (Treviso) il 12 agosto scorso. Il provvedimento della Procura Distrettuale di Venezia, ed eseguito dalla Digos lagunare con il supporto della ...

Arrestato attentatore sede Lega Treviso : 8.16 La Polizia di Stato, coordinata dalla procura Antimafia di Venezia, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di una persona gravitante nell'area anarchica insurrezionalista in quanto ritenuta gravemente indiziata di essere uno di coloro che hanno posizionato la bomba presso la sede della Lega a Treviso. Il provvedimento della Procura di Venezia è già stato convalidato dal gip di Brescia, dove è stato eseguito il fermo.