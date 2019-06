Italia | migliorare nel ranking in vista di Qatar 2022 | cosa serve per non rischiare un

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Le immagini di San Siro con gli azzurri a terra al triplice fischio di-Svezia sembra ormai un lontano ricordo. La Nazionale è ripartita, e anche abbastanza bene. Tutto merito di Mancini, per ora, capace di far tornare l’entusiasmo anche tra i tifosini, desiderosi di guardare le partite di Chiellini e compagni. Ma non basta. Non basta giocare bene e qualificarsi ad Euro 2020, compito tra l’altro quasi compiuto.vincerle tutte, o quasi. Motivo? Il. L’è attualmente diciassettesima, probabilmente ha già scalato qualche posizione. Ma l’obiettivo è scalarne sempre di più, essere tra le prime in Europa per i sorteggi alle qualificazioni aessere teste di serie, per evitare un altro girone con una squadra di prima fascia (come fu con la Spagna) ed un eventuale – rischiosissimo – spareggio (come fu, ...

