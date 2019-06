Guardiola-Juventus | il tecnico esce allo scoperto | “Restare al City? Sì | ma…”

Guardiola allenatore Juventus?/ Per il City nessuna udienza al TAS entro metà agosto : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Guardiola ALLENATORE JUVENTUS?/ Mattioli : 'Ormai ci siamo. Sarri? Pista falsa' : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Guardiola allenatore Juventus?/ Dall'Inghilterra : Pep vorrebbe lasciare il City : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Guardiola ALLENATORE JUVENTUS?/ Intanto il titolo vola in Borsa : +28% : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Guardiola allenatore Juventus?/ In Inghilterra "Sta pensando ad un anno sabbatico" : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Secondo quanto raccolto dai tabloid britannici, il tecnico catalano pensa ad una pausa

5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus : Il prossimo allenatore della Juventus rimane un mistero oramai dal 17 maggio e la triade Paratici-Nedved-Agnelli ha fatto un ottimo lavoro di segretezza per mantenere tutti, al di fuori del Mondo Juve, all'oscuro delle evoluzioni. Dapprima i nomi erano circa 8 come papabili allenatori ma adesso la cerchia si è ristretta a due: Sarri o Guardiola. Di seguito i 5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus.

Guardiola ALLENATORE JUVENTUS?/ Rumors dalla Francia : 'Rifiutati 20 mln l'anno' : GUARDIOLA nuovo ALLENATORE JUVENTUS? Ultime indiscrezioni di Eurosport Francia, Pep avrebbe rifiutato un'offerta di Agnelli da 20 milioni d'ingaggio

Guardiola Juventus - pesante indiscrezione : “Pep alla Juve? Si - ci siamo” : Guardiola Juventus – Mentre tutti i principali giornali parlano di Sarri come prossimo tecnico bianconero, alcuni giornalisti stanno cominciando a far dietrofront e il nome di Guardiola diventa sempre più presente. Dopo Momblano, Paganini e Alessandra Bacchetta (che su Twitter ha rivelato indiscrezioni pesanti su Pep) anche Mattioli proprio su Twitter ha detto che Pep […] More

Mattioli : 'Sarri non sarà l'allenatore della Juventus - per Guardiola dovremmo esserci' : La telenovela sul nuovo allenatore della Juventus prosegue. Infatti, in molti sostenevano che ieri sarebbe arrivato il via libera dal Chelsea per lasciar partire Maurizio Sarri. In realtà, su questo fronte non si è ancora sbloccato nulla, e pare che adesso il nodo da sciogliere riguardi il sostituto del tecnico toscano sulla panchina londinese. Perciò, probabilmente, per conoscere il nome del nuovo allenatore bianconero bisognerà aspettare ...

Grazie a Guardiola - in un mese la Juventus è cresciuta del 30% in Borsa : Ci sono due coppie di mondi paralleli in questa storia. Due mondi diversi, distinti e distanti, che però si parlano. Anzi che si marcano stretto, come nel calcio all’italiana del secolo scorso. La prima coppia è composta dalla Juventus intesa come squadra di calcio, coi suoi tifosi, il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo, l’ossessione per la Champions League che manca da 23 anni, l’attesa estenuante per il nome del nuovo allenatore. La più forte ...

Juventus - Guardiola o Sarri : una panchina per due : Prosegue senza sosta l'incessante rincorsa al misterioso nome che sarà il nuovo allenatore della Juventus per la stagione 2019/2020. Il successore di Allegri avrà una pesante eredità da raccogliere, dati gli 11 trofei ottenuti in 5 anni dal tecnico livornese alla guida della Juve. Dall'esonero di mister Max fino ad oggi le voci si rincorrono giorno dopo giorno a caccia del nome giusto e di colui che per primo c'azzeccherà e darà al mondo del ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Agnelli sta provando a liberarlo dal Manchester City" : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Si parla di Sarri, ma c'è chi rivela che Agnelli sta provando a prenderlo dal Manchester City.

Gennarelli : 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus' : La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Il Manchester City sta provando a impedire l'addio" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Non è Maurizio Sarri ma Pep la prima opzione della Juve per il dopo Allegri, ma il Manchester City fa muro.