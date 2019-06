Dropbox rinnova l’app desktop con un look aggiornato e nuove funzionalità

tuttoandroid

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Con l'intento di migliorare l'interfaccia disulle varie piattaforme, la società ha creato una nuova applicazioneper Mac e Windows in modo che il servizio di file hosting possa fungere da hub per le comunicazioni e la creazione e condivisione di file con un design più ordinato e funzionale. Gli utenti possono inoltre collegare il proprio accounta Slack e Zoom in modo che le persone che gestiscono i file possano rimanere nella stessa finestra per discutere con i colleghi. L'articolol’appcon unproviene da TuttoAndroid.

mnotarianni : Dropbox rinnova l'app per Mac, iOS e web con nuovi strumenti e funzionalità - Amorne_1979 : 'Dropbox rinnova l’app per Mac, iOS e web con nuovi strumenti e funzionalità' di Mauro Notarianni -… - macitynet : Dropbox rinnova l’app per Mac, iOS e web con nuovi strumenti e funzionalità -