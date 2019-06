calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La vicenda sta ormai toccando picchi inimmaginabili, forse come mai prima d’ora. La Juve, stranamente, non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore. Non smentisce, non conferma e il tempo passa. Diversi i tecnici accostati ai bianconeri sin dall’addio di Allegri, da tempo però viene dato in pole Maurizio Sarri. A rallentare l’annuncio, è risaputo, il, squadra con cui è attualmente sotto contratto. E che, clamorosamente, pare non sia così intenzionata a mollarlo. E’ la bomba lanciata questa mattina dal ‘Sun‘, secondo cui appunto i blues abbiano provato a fare un estremo tentativo per convincere l’allenatore a rimanere a Londra. Il tabloid spiega perché ilvorrebbe trattenerlo e spinge perché l’ex trainer del Napoli riconsideri l’idea di lasciare la panchina del blues, sulla quale ha ottenuto il terzo posto in ...

CalcioWeb : Clamoroso dall'Inghilterra: il #Chelsea vuole trattenere #Sarri! - SiamoPartenopei : Dall'Inghilterra: 'Clamoroso: Guardiola ha svelato agli amici il suo futuro! Lascerà il City' - areanapoliit : Dall'Inghilterra: ''Clamoroso: Guardiola ha svelato agli amici il suo futuro! Lascer? il City'' -