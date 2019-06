Approvato il dl Sicurezza bis | stretta sulle manifestazioni violente

Cosa prevedono i 18 articoli del decreto sicurezza Approvato in Consiglio dei ministri : Ulteriore stretta sulle Ong, più rigore nella gestione dell'ordine pubblico, assunzioni per la notifica di sentenze a carico di condannati ancora liberi, giro di vite sugli ultras calcistici. C'è questo e molto altro ancora nel decreto sicurezza bis, approvato oggi dal Consiglio dei ministri nella sua versione più volte limata dopo le polemiche che l'hanno fatto slittare al dopo europee ("habemus decretum", ha esordito il ministro dell'Interno, ...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis - Approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora. "Nel contrasto ai trafficanti di esseri umani potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorendo allo strumento delle intercettazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita al Consiglio

