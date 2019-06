All’ospedale Ingrassia apre il reparto speciale di Ortopedia geriatrica

direttasicilia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) All’ospedaledi Palermoildi Ortogeriatria. È stato inaugurato questa mattina. Un nuovo modello organizzativo per l’accoglienza e la cura dell’anziano fratturato affetto da pluripatologie. E’ l’Ortogeriatria creatadi Palermo con l’obiettivo di gestire con un approccio multidisciplinare i pazienti over 65. E’ dotata di 4 posti letto all’interno deldi Geriatria. “E’ un modello organizzativo che rappresenta un primato siciliano, già, realizzato con successo in 49 dei migliori centri nazionali – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – la creazione di una struttura dedicata all’anziano fratturato è garanzia di appropriatezza delle cure e di una migliore e più completa assistenza”. Da giovedì scorso, intanto, l’Uoc disi è trasferita nei locali ristrutturati e riqualificati al terzo ...

