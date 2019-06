Pedullà | Sarri ha avuto un lungo colloquio con Cristiano Ronaldo

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) La Juve non ha nessuna fretta conferma Alfredosul Corriere dello Sport. Il giornalista sempre molto informato su ciò che riguarda il tecnico toscano è sicuro da tempo che l’affare consia già stato chiuso. Lo scorso fine settimana a Montecarlo ci sarebbe stato l’ennesimo incontro tra Ramadani, procuratore di Maurizio, e la dirigenza del Chelsea al completo, confermato il via libera che Abramovich aveva già promesso mesi fa. Tutto pronto dunque, manca solo l’ufficialità, per cui Agnelli non ha fretta, può attendere sereno il momento delle nazionali.hacolloqui approfonditi con diversi giocatori, in primische mai ha messo in discussione il suo arrivo suggerendo nomi diversi per il post Allegri. Questo un altro tassello importante che riportaoggi, che mette ancora più al sicuro la posizione di. Il contratto è ...

