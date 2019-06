Ladro ucciso a Ivrea | autopsia | “Tabaccaio ha sparato dall’alto e alle spalle”

Papa Francesco - la lezione di don Giuseppe Dorma : "Perché benedico il tabaccaio che ha ucciso il Ladro" : Menomale che ci sono preti come don Beppe Dorma, menomale che il cristianesimo riesce a resistere nelle periferie tanto evocate da Bergoglio ma in realtà tanto dimenticate a vantaggio della Curia e dei suoi proclami. Proprio là, nei paesi di provincia, dove il parroco è ancora una delle figure più r

Ladro ucciso dal tabaccaio - la Lega con il commerciante : “È lui la vera vittima” : La dura presa di posizione del Carroccio: "Il 'mestiere' del Ladro o del rapinatore comporta dei rischi ed è assolutamente giusto tutelare chi si difende". Solidarietà al proprietario della tabaccheria espressa anche dal parroco di Pavone, don Beppe Dorma. Confermata per martedì la fiaccolata organizzata dai commercianti.Continua a leggere

Aveva ucciso un Ladro - ma si è pentito : «Non tenete armi in casa : io non vivo più» : Secondo la Procura è innocente. Il pm ha chiesto il proscioglimento di Fredy Pacini, gommista e commerciante di bici da corsa che il 28 novembre, nel suo magazzino di Monte San Savino, provincia di Arezzo, ha mirato alle gambe dei ladri e ne ha colpito uno, uccidendolo. Con la sua pistola semiautomatica Glock, ha reciso l’arteria femorale di uno dei due ladri, un 29enne moldavo, che è morto dissanguato. È stata legittima difesa, per il sostituto ...

Viterbo - negoziante ucciso dal Ladro : testa schiacciata da scarpone : Chiara Sarra Trovato morto un 70enne nel centro di Viterbo: il cranio fracassato e poi calpestato. Scatta la caccia ai malviventi Gli hanno fracassato il cranio con un oggetto metallico. Poi, mentre si trascinava in cerca di una via di fuga, lo hanno finito schiacciandogli la testa con uno scarpone. La scena dell'orrore il centro a Viterbo, dove - poco dopo le 13 - una donna ha trovato il cadavere di Norberto Fedeli, 70enne titolare ...

Ladro ucciso dalla cassiera durante la rapina in negozio : Pina Francone Il fatto in Brasile, dove una donna alla cassa ha sparato alcuni colpi di pistola contro il malvivente, uccidendolo Un Ladro ha cercato di svuotare la cassa di un negozio ma è rimasto ucciso dalla cassiera, che lo ha freddato a colpi di pistola. Il fatto in Brasile, dove il malvivente ha preso d'assalto un esercizio commerciale di Blumenau, nello stato di Santa Catarina, nel sud del Paese. Qui, come riportato da Il ...