Flat tax conviene ai ricchi secondo i calcoli della Cgil Ecco i dati

(Di martedì 11 giugno 2019)taxaiLatax è stata la principale promessa elettorale del centrodestra unito nella campagna elettorale per le elezioni generali del 4 marzo 2018. Per la Lega, è una proposta inamovibile e che va realizzata quanto prima, in quanto necessaria per rilanciare l’economia e i consumi. Una proposta che, però, potrebbe andare contro i criteri di progressività. Addirittura,uno studio, non solo gli effetti beneficitax si manifesterebbero per i redditi più alti: quelli più bassi – fino ai 18.000 euro – registrerebbero un aumentopressione fiscale. La notasugli effettitax Vi proponiamo, di seguito, alcuni stralcinotasullo studio degli effettitax. “Un lavoratore con reddito annuo lordo di 18.000 euro, e ...

