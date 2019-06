Asportano un rene sano al paziente | condannati due urologi e la radiologa che sbagliò il

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono statii tre medici ritenuti responsabili dell’asportazione deldi un uomo in un intervento chirurgico che si è svolto nel 2016. Alè stata riconosciuta una provvisionale di 600mila euro, più altri 100mila euro a testa per la moglie e i due figli. La vittima aveva chiesto all’Asl un risarcimento di 1.800.000 euro, ma l’azienda aveva offerta una cifra tra i 600.000 e i 750.000 euro. Ma l’uomo, Guido Dal Porto, non lo ha ritenuto sufficiente e ha deciso di non ritirare la querela. Così si è arrivati alla sentenza emessa dal giudice Stefano Billet, che ha condannato a sei mesi di reclusione la radiologia Claudia Gianni, la quale aveva sbagliato a refertare la Tac preoperatoria, e gliStefano Torcigliani e Giuseppe Silvestri, presenti in sala operatoria. Per tutti e tre è stata disposta anche l’interdizione di un anno ...

