Giudice | “L’arresto di Marco Carta è illegale”

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) Gli "elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti", la "versione degli imputati non e' allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario". Lo scrive ildi Milano Stefano Caramellino nell'ordinanza con cui lo scorso 1 giugno non ha convalidato l'arresto per furto del cantante. Ilparla di "carenza di gravita' indiziaria" per, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che "non puo' ritenersi legittimo".

RaiNews : Il giudice di Milano non ha convalidato l'arresto di #MarcoCarta e non ha applicato nessuna misura cautelare. L'avv… - Agenzia_Ansa : 'Sono onesto, non rubo, ora sono molto scosso': così il cantante Marco Carta, dopo la decisione del giudice di non… - MediasetTgcom24 : Marco Carta, il giudice non convalida l'arresto del cantante #marcocarta -