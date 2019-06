Francesca e Gennaro | ultima discussione | “Io sto bene anche da sola!”

gossipetv

(Di lunedì 10 giugno 2019) Grande Fratello news, nuovafra: cosa succederà adesso? L’amore non è bello se non è litigarello? Se questo modo di dire fosse vero,del Gf 16 sarebbero le persone più innamorate sulla faccia del pianeta! Sì, c’è una forte attrazione, ma da qui a parlare d’amore ce ne … L'articolo: “Io stoda sola!” proviene da Gossip e Tv.

giulia09791401 : RT @tree42725679: Una parte di quando DANIELE FRANCESCA GENNARO ED ERICA, persone di 30 anni Prendono per il culo Michael DA NOTARE LE F… - manpaula14 : RT @llMatt98: Francesca: 'Che mi devi dire Gennaro?' Gennaro: 'No non mi va perché c'è Erica.' Erica: 'Guarda che c'è tutta Italia non so… - nunthia : #gf16 Buongiorno. Gianmarco dormito con pellicano, Gennaro con Francesca. Quoto Onestini -