Esplosione in una palazzina a Rocca di Papa | bimbo gravemente ferito

Rocca di Papa - Esplosione al Comune forse per una fuga di gas : 3 bambini tra i 9 feriti : In codice rosso un adulto e un piccolo che investito da schegge di vetro nella scuola attigua al palazzo dove erano in corso dei lavori. L’ipotesi è una fuga di gas: si teme una seconda esplosione, centro transennato. Vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre

Salva una donna nell'Esplosione al mercato - ora rischia di dover lasciare l'Italia : La storia di un ambulante, 39enne senegalese, che lancia un appello chiedendo il rinnovo del suo permesso di soggiorno

Esplosione al mercato di Gela - ancora 6 feriti in prognosi riservata : gravissima una 22enne : Restano gravi le condizioni di 6 dei 20 feriti in seguito all'Esplosione del camion rosticceria verificatosi ieri al mercato rionale di Gela. Tra di loro, a destare maggiore preoccupazione è una ragazza di 22 anni che riporta gravi ustioni sul 40% del corpo. Indagini in corso per scoprire le cause della deflagrazione.Continua a leggere

Roma - Esplosione in una villetta : 1 morto : 20.51 esplosione e fiamme in una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma. Nella villetta di due piani abitano quattro nuclei familiari. All'interno della costruzione è stato trovato il corpo di un anziano. La deflagrazione sarebbe partita dal seminterrato. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria e di Ostia.

Roma - Esplosione in una palazzina : trovata una vittima nello stabile crollato : I vigili del fuoco accorsi sul posto con le autobotti hanno infatti dovuto domare anche un incendio divampato su quello che...

Reggio Emilia - Esplosione in casa dopo una fuga di gas : 47enne muore dopo 5 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta Abderrahim Addala, il 47enne rimasto gravemente ustionato nell’esplosione della sua casa in località Mazzalasino, a Scandiano. dopo la deflagrazione dovuta a una fuga di gas era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto dopo 5 giorni di agonia.

In Russia 79 persone sono state ferite da una forte Esplosione in una fabbrica di esplosivi : Almeno 79 persone sono state ferite sabato a causa di un’esplosione in una fabbrica che produce esplosivi a Dzeržinsk, nella Russia europea centro-orientale. L’onda d’urto ha inoltre causato danni in almeno 180 edifici nei pressi dello stabilimento, utilizzato per produrre

Esplosione in una fabbrica di tritolo e munizioni in Russia - almeno 79 feriti : Tre violente esplosioni hanno devastato un grande stabilimento russo per la produzione di tritolo e munizioni a Dzerzhinsk, 400 chilometri a est di Mosca. I feriti sono diverse decine. Le immagini pubblicate dai media locali mostrano un’immensa colonna di fumo grigio che si alza verso il cielo. L’ultimo bilancio è di 79 feriti, di cui 15 ricoverati...

Zimbabwe : Esplosione in una miniera d’oro illegale - almeno otto minatori morti : L’esplosione di un pozzo in una miniera d’oro illegale a Jumbo, nello Zimbabwe centrale, ha causato la morte di otto minatori. Ma stando alle notizie ci si aspetta che il numero debba salire, infatti sono ancora in corso le operazioni di ricerca. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto dopo che alcuni minatori hanno fatto esplodere della dinamite in un pozzo, provocando il collasso di un altro pozzo adiacente. Non ...

È stata arrestata una persona per l’Esplosione di un ordigno venerdì scorso a Lione : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha annunciato che è stata arrestata una persona in relazione all’esplosione di un ordigno venerdì scorso a Lione. Nell’esplosione, che era avvenuta verso le 17.30 nel centro della città, erano state ferite 11 persone. Le

Thailandia - incendio ed Esplosione di una nave in porto : 25 feriti : Almeno 25 persone sono rimaste ferite in un porto tailandese dopo che una nave cargo si e’ incendiata e ha causato un’esplosione. Il distretto del porto di acque profonde di Laem Chabang, nella provincia di Chonburi, due ore di viaggio a sud di Bangkok, e’ stato dichiarato “zona pericolosa” ha detto il direttore del porto Yuthana Mokkhao. L’incendio e’ divampato intorno all’una e mezzo di questa ...

Lione - Esplosione in centro : almeno 8 feriti tra cui una bambina. Ipotesi pacco bomba : Paura nel centro di Lione, in Francia, dove un'esplosione di origine ignota ha causato almeno sei feriti questo pomeriggio secondo quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime...

Sette bambini uccisi nell’Esplosione di una mina a Ghazni : Sette bambini morti e altri due periti. E' il bilancio delle vittime dell'esplosione di una mina nel Sud dell'Afghanistan, Lo hanno detto funzionari locali secondo quanto riferiscono oggi media afgani. L'esplosione è avvenuta nella provincia di Ghazni, a sud della capitale Kabul, quando i bambini hanno calpestato una mina mentre stavano giocando vicino a una strada principale, come ha riferito l'agenzia di stampa Pajhwok citando un funzionario ...