Doping | Nicolò Ragnoli squalificato per 4 anni

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Pesante squalifica nei confronti di(tesserato Figc), la prima Sezione del Tribunale Nazionale Antiafferma la responsabilità dello stesso in ordine agli addebiti ascrittogli e gli infligge la squalifica di 4, a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 marzo 2023, inoltre condanna al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00. La Prima Sezione del TNA sanziona Alessandro Cimarosti (tesserato ASI) con la squalifica di 4a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 giugno 2023, in più pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00. Nei confronti di Annalisa Berto (tesserata ASI/CSEN) 5a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 giugno 2024, pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.L'articolo, ...