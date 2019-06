Dicktatorship – Fallo e basta | una singolare osservazione sull’essere una coppia gay in

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Avere il pene significa essere incatenati ad un folle. Pare l’avesse detto Sofocle più di 2500 anni fa. Comunque ne sono sicuri Gustav Hofer e Luca Ragazzi., in prima assoluta al Biografilm Festival 2019, è il nuovo film del duo di registi,nella vita, che nel 2008 fecero capolino alla Berlinale con Improvvisamente l’estate scorsa, unaunagay in Italia ad inizio secolo. Bizzarro il cortocircuito di partenza. Perché è proprio Gustav a non rendersi conto di vivere accanto ad un “maschilista” progressista come Luca, capace di atteggiamenti sessisti senza nemmeno accorgersene. Pronta la ricognizione sul suolo italico, quello di Mussolini e Berlusconi che, sostengono i due, se osservato bene tra integralisti cattolici, raduni per uomini “veri” ed esperimenti scientifici, può perfino far capire l’elezione alla ...

