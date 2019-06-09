Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 9 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI A ZAGAROLO DIVIETO DI TRANSTIO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA SANTA MARIA E DIVIETO DI SOLO TRANSITO IN VIA DEI CAVONI PER L’EVENTO SPORTIVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI; SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE. LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI PERCORRE LA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E CASILINA; PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TUSCOLANA TRA VIA ROCCA DI PAPA E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TUSCOLANA TRA VIA ROCCA DI PAPA E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINANEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE PER CHI PERCORRE LA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DI TORVAIANICA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE AL KM 2+800 IN DIREZIONE CENTRO, CHIUSA SOLO CORSIA DI SORPASSO, CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DEU SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO CODE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE CENTRO AL KM 2+800, SI VIAGGIA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA. ANCORA CODE PER UN INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO CODE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE E RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ROVIANO IN DIREZIONE TERAMO. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ROVIANO IN DIREZIONE TERAMO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI, SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CI SONO I PRIMI RALLENTAMENTUI IN CARREGGIATRA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI, SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PASSOSCURO VERSO CIVITAVECCHIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI E SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DU DIREZIONI E SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E MONTEROSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; A SUD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, ...