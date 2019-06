Sempre più professori in pensione anticipata | “La nostra competenza è inutile”

E’ un’Italia Sempre più “Europea” : pratica subito chiusa contro la Grecia - gli azzurri incantano e divertono! [FOTO] : 1/43 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Giuseppe Conte Sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Il mondo del calcio Sempre più… rosa : la Fifa impegna 500 milioni di dollari nel settore femminile : calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa ...

Il debutto di Louis - il broncio di George e Charlotte Sempre più disinvolta : i piccoli reali al balcone di Buckingham Palace : Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The ...

Diabete : le cattive abitudini mettono Sempre più a rischio i giovani : In apertura del 79° congresso della Società americana di diabetologia, gli esperti riuniti mettono in guardia i giovani dal Diabete tipo 2: sono sempre più a rischio per numerose cattive abitudini, tra cui merende ipercaloriche a scuola, eccesso di spuntini davanti alla tv, poca attività fisica e ore di sonno carenti a causa del troppo tempo passato davanti al pc o ai videogiochi. “Lo stile di vita degli under 18 italiani spiana la strada ...

Esteban (AS) : 'Guardiola lo vedo Sempre più vicino alla Juve' : E' oramai uno dei tormentoni principali di calciomercato da un mese a questa parte, soprattutto dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: si parla ovviamente del prossimo tecnico bianconero, che potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima. Tutte le indiscrezioni, o comunque la maggior parte, sembrano portare alla scelta di Maurizio Sarri, che a breve dovrebbe liberarsi dal Chelsea. Ci sono però alcuni ...

Juventus News : Sarri Sempre più vicino? E’ un indizio a svelarlo : Calciomercato Juventus: Un indizio avvicinerebbe sempre di più Sarri ai BianconeriJuventus / CALCIOMERCATO / Sarri / CHELSEA – Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere sempre più a tinte bianconere.La trattativa, come riportato da Goal.com, sarebbe in dirittura di arrivo. Dopo l’incontro di Milano tra l’entourage dell’allenatore e Paratici, in cui era presente anche Fali Ramadani, la trattativa è vicina alla tanto ...

Meteo : anticiclone sub-tropicale Sempre piu' forte - gran caldo oggi al sud! : Ormai possiamo dirlo : l'estate ora è realmente cominciata sull'Italia dopo una primavera davvero zoppicante. L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo con grande facilità sul Mediterraneo...

Francesco Chiofalo sogna le nozze : Sempre più innamorato di Antonella : Francesco Chiofalo sempre più innamorato di Antonella Fiordelisi: le ultime dichiarazioni di Lenticchio Il cuore di Francesco Chiofalo batte oggi per Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island molto seguita sui social. I due non stanno insieme da tantissimo tempo ma, come hanno affermato in diverse occasioni (e come hanno mostrato spesso su Instagram), sono veramente […] L'articolo Francesco Chiofalo sogna le nozze: sempre ...

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Giornalista di As "Sempre più indizi…" : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Il Giornalista di As, Manuel Esteban, e il tweet sul futuro del tecnico catalano: "Ogni giorno…"

Uscita di Red Dead Redemption 2 su PC Sempre più vicina : Take-Two stuzzica i fan : Red Dead Redemption 2 su PC è il classico segreto di Pulcinella o una fantasia destinata a non realizzarsi mai? Da quando l'avventura western a mondo aperto di Rockstar Games ha debuttato con incredibile successo su PlayStation 4 e Xbox One - era lo scorso novembre -, sono tantissimi i videogiocatori che vorrebbero montare a cavallo e combattere al fianco della gang di Arthur Morgan anche sugli schermi dei propri personal computer. Per godersi ...

Banchieri Sempre più freddi Per Carige modello PopVicenza : A Banca Carige servirà una dote per trovare lo "sposo", secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani fonti della city milanese. Dote che non potranno consistere nella trasformazione in crediti d'imposta delle Dta (imposte differite, ndr), ma potrebbero riguardare, oltra all'ulteriore pulizia di bilancio (grazie all'intervento di Sga), l'estensione del termine entro cui l'istituto potrà emettere un ...

Juventus : torna in auge Guardiola - tiene invece Sarri - Cancelo Sempre più lontano : Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep ...

Juve e Sarri Sempre più vicini : in arrivo l’ok del Chelsea : Un contratto triennale con uno stipendio da circa sei milioni netti a stagione. Sarebbe questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo schema contrattuale sul quale il management della Juventus e l’entourage di Maurizio Sarri starebbero discutendo in vista dell’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Oggi o al massimo lunedì – scrive il quotidiano […] L'articolo Juve e Sarri sempre più ...