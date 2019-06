Gabicce | il sindaco | Mancano gli stagionali per colpa del Reddito di

blogo

(Di domenica 9 giugno 2019) Da una parte chi si lamenta che i giovani non hanno voglia di lavorare e preferiscono ildi Cittadinanza a un impiego stagionale, dall'altra chi sostiene che se i lavoratori preferiscono non rispondere agli annunci per quel tipo di lavori è perché si tratta di puro sfruttamento. La polemica è nata in seguito alle parole deldiDomenico Pascuzzi del PD, che attraverso il Resto del Carlino, ha detto:"Molti giovani del sud che l'anno scorso avevano lavorato nei nostri alberghi, quest'anno hanno risposto di non tornare aperché stavano percependo ildi cittadinanza. E se accettassero di tornare perderebbero l'assegno da oltre 700 euro che a loro basta per vivere"E a dargli manforte è stato l'ex Premier Matteo Renzi, che sui social ha scritto:"Le località di mare faticano a trovare addetti per fare la stagione, spiega oggi ildi. ...

matteorenzi : Al mare faticano a trovare addetti per fare la stagione, dice il sindaco di Gabicce. Molti preferiscono il… - fattoquotidiano : Gabicce mare, sindaco Pd: “Giovani del Sud non vogliono più lavorare negli alberghi perché prendono il reddito” - eziomauro : Il caso dei lavoratori stagionali a Gabicce. Il sindaco: 'Manca personale colpa del reddito di citt… -