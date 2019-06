Csm | tutte le correnti dell’Anm contro MI e la difesa dei consiglieri autosospesi E

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Magistratura Indipendente blinda i suoidentro al Consiglio superiore della magistratura, ma si ritrova isolata dentro l’Anm e perde anche Pasquale Grasso, il numero uno dell’associazione magistrati che era espressione della lista. Dopo essersi astenuto sul voto del documento a supporto deifiniti sotto i riflettori per l’inchiesta di Perugia, votato dalla sua corrente, Grasso ha deciso di compiere un passo indietro e ha lasciato Mi: “A volte arriva un momento in cui la casa natale ci sta stretta – ha scritto in una nota domenica sera – e si rischia di litigare inutilmente pur se tutti animati dal bene della famiglia. Si iniziano a vedere le cose in modo diverso. È nella natura delle cose umane”. Il comunicato è arrivato dopo una giornata in cuile altre– di sinistra e di centro – in una nota ...

