La scusa del pusher tunisino : “Spaccio per aiutare mia madre” : Arrestato dopo alcuni giorni di appostamento, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e di ben 23mila euro in contanti: “Spaccio per mandare i soldi a mia madre” Federico Garau ? Luoghi: Firenze

Il capo della polizia di New York ha chiesto scusa per l’irruzione che generò i moti di Stonewall del 1969 : Il capo della polizia di New York, il commissario James P. O’Neil, ha chiesto scusa per l’irruzione dalla polizia che portò ai moti di Stonewall del 1969. «Penso che sia da irresponsabili nel mese del Pride non parlare degli eventi

Pallotta : «Tifosi della Roma - vi chiedo scusa per gli errori. Ma faremo una Grande Roma» : E’ lunghissima la lettera con cui Jim Pallotta si rivolge ai tifosi della Roma, “ovunque siano”. La Roma l’ha pubblicata sul suo sito ufficiale. Il presidente si dice più deluso di tutti e arrabbiato per come sono andate le cose alla squadra negli ultimi 18 mesi. “Mi dispiace per gli errori che abbiamo commesso, uno di questi si è rivelato molto grave a livello sportivo. È stato probabilmente uno dei più grandi ...

Disastro aereo in Etiopia : il CEO Boeing si scusa con i familiari delle vittime : Il CEO della Boeing, Dennis Muilenburg, si è scusato con i familiari delle vittime dell’incidente che ha coinvolto un velivolo Ethiopian Airlines lo scorso 10 marzo, nei pressi dell’aeroporto di Addis Abeba, costato la vita a 157 persone. Nella prima intervista dopo il Disastro aereo, Muilenburg ha ammesso ai microfoni della CBS “un chiaro fallimento nella gestione dell’incidente” e una “carenza di ...

Nazionale - il ct Mancini insignito del ‘Premio Bearzot’ : “mi fece esordire in azzurro - ma non gli chiesi mai scusa…” : Il commissario tenico della Nazionale Italiana ha ricevuto oggi il ‘Premio Bearzot’, riconoscimento consegnatogli presso il salone d’Onore del Coni Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot‘ a Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana è stato insignito del riconoscimento, giunto alla IX edizione e organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, in una cerimonia che si è tenuta presso il ...

Formula 1 – Erroraccio della Ferrai in qualifica - Camilleri ammette : “Charles? Abbiamo chiesto scusa - è un principe” : Louis Camilleri, le scuse a Charles Leclerc e la carica data ai piloti alla vigilia del Gp di Monaco: le parole dell’amministratore delegato Ferrari Manca pochissimo al via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti, schierati in griglia di partenza, hanno osservato un emozionante minuto di silenzio per salutare Niki Lauda, scomparso il 20 maggio. photo4/Lapresse Prima della partenza del Gp di ...

Vaciago : “Se diventasse allenatore della Juve Sarri dovrebbe chiedere scusa” : A Sportitalia ha parlato l’editorialista di Tuttosport, Guido Vaciago. Nel discutere del possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, Vaciago ha dichiarato: “Se dovesse essere l’allenatore della Juve dovrebbe chiedere scusa per il gesto dell’anno scorso perché fu volgare e poco consono ad una figura di sportivo”. L’editorialista si riferisce all’aprile 2018, quando, arrivando allo ...

Con la scusa dell'odio ci imbavagliano : Francesco Maria Del Vigo Il regolamento dell'Agcom Occhio a quello che dite e a quello che scrivete. E forse anche a quello che pensate. Non solo se siete giornalisti, anche perché, grazie alle reti sociali, sono tutti un po' giornalisti e tutti possono dire quello che gli pare e piace. Ieri il garante per le comunicazioni, l'Agcom, ha tracciato un limite inviolabile oltre il quale si sprofonda nell'hate speech. Chi sgarra viene ...

Sergio Arcuri a Storie Italiane : “Le agenti della Prati chiedano scusa!” : Storie Italiane, il fratello di Manuela Arcuri sul caso Pamela Prati: “chiedano scusa” E’ intervenuto in studio nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 17 maggio 2019, dopo l’intervista registrata mandata in onda ieri, Sergio Arcuri, fratello di Manuela, tornato a parlare del rapporto che in passato la sorella ha avuto con le due manager di Pamela Prati. Intervistato di nuovo dalla padrona di casa Eleonora ...

Formula 1 – Test Barcellona - Callum Ilott si scusa con l’Alfa Romeo : “l’incidente? Sento di aver deluso il team” : Protagonista di un brutto incidente nel corso del pomeriggio del day-1 dei Test di Barcellona, Ilott ha raccontato cosa sia accaduto E’ stato il suo l’unico incidente del day-1 dei Test di Barcellona, una botta tremenda contro le barriere in curva 3 che ha lasciato con il fiato sospeso l’Alfa Romeo Racing. Fortunatamente, nessuna conseguenza per Callum Ilott che, al termine della sessione, ha voluto spiegare quanto ...

UeD - Valentina Dallari posta una foto prima del ricovero : “scusate è forte” : Uomini e Donne, Valentina Dallari ricorda i momenti difficili prima del ricovero: “Chiedo scusa per la foto così forte… Finalmente inizio a vedermi” Gli ultimi anni sono stati veramente intensi per Valentina Dallari. Adesso è diversa dalla ragazza che abbiamo conosciuto noi a Uomini e Donne. A cambiarla c’ha pensato la vita e le sfide che […] L'articolo UeD, Valentina Dallari posta una foto prima del ricovero: ...

Mara Venier sorprende Martina Stella con il videomessaggio della madre : 'scusa se sono stata troppo severa' : Emozione a Domenica In quando Martina Stella ha raccontato a Mara Venier del rapporto non sempre facile con la madre soprattutto quando, giovanissima, ha deciso di diventare attrice strappando per il ...

Lo sviluppatore del titolo medievale Mordhau si scusa per i problemi ai server : Mordhau è un gioco medievale costruito attorno al combattimento corpo a corpo, il tutto in prima persona. Ebbene, come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato lanciato il 29 aprile e l'improvviso successo del titolo ha deve aver colto gli sviluppatori alla sprovvista: i server hanno infatti manifestato prestazioni piuttosto scadenti a fronte di un alto afflusso di giocatori. Il tutto ha reso molto difficile giocare, e mozzare la testa ...

Mortal Kombat 11 : NetherRealm regala un bundle di valute per scusarsi dell'elevato livello di difficoltà delle Torri : Gli sviluppatori di NetherRealm regaleranno un set di valute a tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 e ridurranno l'elevato tasso di sfida delle Torri del Tempo.Le Torri del Tempo sono una modalità dinamica e con una serie di sfide a tempo limitato dove i giocatori devono affrontare degli avversarti guidati dall'IA per ottenere le ricompense in palio.Il problema è che molte di queste Torri sono estremamente difficili, al punto che per una fetta ...