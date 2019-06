Crotone | idee Brunori e Avenatti per l' attacco | Rohden ai saluti

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Ancora poche settimane prima dell'inizio ufficiale del mercato estivo, fissato per la data del 1° luglio, intanto queste giornate sono utili ai club per riorganizzare lee pianificare il futuro della nuova stagione sportiva. A tenere banco in Serie B è la scelta degli allenatori, tra volti nuovi e conferme, ma anche le prime indiscrezioni legate al miglioramento delle rose. Un club che non dovrebbe cambiare molto, proseguendo sulla strada della continuità è il, squadra che dopo la conferma del tecnico Giovanni Stroppa sarà impegnata nel mese di luglio nel ritiro estivo che si svolgerà anche questa stagione nella località di Trepidò nella Silase....