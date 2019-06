Venezia | arrestato il presunto stupratore di Marghera | è un ragazzino 14enne

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Polizia diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unminorenne, la cui età è di soli 14 anni, il quale è accusato di aver stuprato una 18enne nel giardino della discoteca Molocinque. I fatti si sarebbero verificati la notte tra il 19 e il 20 maggio scorsi. La ragazza si era recata in discoteca con alcune amiche, poi aveva conosciuto il giovane. Ma non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Tutti i momenti dell'episodio denunciato dalla ragazza sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale, che al momento rimane chiuso. La ricostruzione con i video Quella sera la 18enne, piuttosto agitata per quanto successo, venne prelevata dalla discoteca dai genitori intorno alle 3:00, orario che era stata pattuito con gli stessi. Qui, una volta in macchina, la vittima avrebbe raccontato l'episodio dello ...

