Temptation Island 2019 | le prime coppie

(Di venerdì 7 giugno 2019) Katia e Vittorioè ormai alle porte e iniziano a trapelare, tramite i canali social del programma condotto da Filippo Bisciglia, leinformazioni sulledisposte a mettere alla prova il loro amore nel villaggio Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari). La prima coppia ufficializzata è quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, residenti a Rimini. L’uomo, nella sua clip di presentazione, ha fatto presente di voler partecipare al reality perchè, da tempo, ha capito che l’amore che Katia prova per lui è minore rispetto al suo. La fidanzata, in risposta, ha dichiarato di sentirsi uno spirito libero (“Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa poi viene il resto“) ed ha sottolineato che, nella sua relazione, ha avuto sempre grosse libertà per l’atteggiamento accondiscendente di ...

