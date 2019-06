Roland Garros 2019 | Rafael Nadal | “Un piacere giocare contro Federer Sono contento della

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 4-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : Nole in controllo del secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 4-3 Djokovic domina ancora al servizio. 40-0 Thiem inciampa nell’idea di Djokovic di chiamarlo a rete. 30-0 Smorzata di Nole. ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 2-1 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : Nole prova a ripartire - oltre le condizioni meteo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 15-0 Stecca Thiem in risposta. 2-2 Thiem non ha problemi al servizio. 40-0 Djokovic non trova il campo in risposta. 15-0 Servizio ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 1-0 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l’austriaco domina e conquista il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 30-15 Per la prima volta nel match, Nole si fa sentire in zona offensiva. 30-0 Ottima prima centrale del classe ’93. 15-0 ...

Roland Garros - sulla terra non c’è storia : Nadal liquida Federer - è 12esima finale : La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi della storia del tennis va a Rafael Nadal. Quando si gioca sulla terra rossa del Roland Garros, anche la classe di Roger Federer non può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore: Nadal conquista così la 12esima finale nell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l’austriaco domina e conquista il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 16.34 primo set che vola via in maniera incredibile: match senza storia sin qui, con Thiem bravissimo a non dare possibilità di ...

VIDEO Nadal-Federer - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - dominio totale dello spagnolo! Maestro demolito : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer con un secco 6-3, 6-4, 6-2 nella semifinale del Roland Garros 2019: partita a senso unico risolta in poco più di due ore, lo spagnolo ha letteralmente surclassato lo svizzero e non gli ha lasciato il minimo scampo, tutti si aspettavano un confronto vibrante tra i due fuoriclasse del tennis moderno e invece il match ha avuto un unico padrone. Il mancino di Manacor ha demolito il Maestro e si è così ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il serbo prova a restare nel set! Ottima partenza dell’austriaco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 2-3 Nole in qualche modo si rimette in sesto: resta il break di distanza. 40-15 Thiem capisce la direzione del servizio, poi però ...

LIVE Djokovic-Thiem 1-0 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il serbo non ha problemi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 15-40 PASSANTE DI THIEM DI ROVESCIO! Nole non trattiene sotto rete: due palle break. 15-30 Buona seconda in kick del serbo. 0-30 ...

Roland Garros 2019 - il montepremi : quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal battendo Roger Federer? Tutte le cifre per vincitore e finalisti : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer in tre rapidissimi set durante la semifinale del Roland Garros 2019, lo spagnolo ha letteralmente surclassato il Maestro con una facilità imbarazzante e si è così qualificato alla Finale del secondo Slam stagionale: domenica 9 giugno (ore 15.00) il mancino di Manacor sarà nuovamente sulla terra rossa di Parigi con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal non lascia scampo a Roger Federer. Vittoria in tre set e dodicesima finale : Rafael Nadal conquista la sua dodicesima finale della carriera al Roland Garros. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e venticinque minuti di gioco. Il 39°atto della storica rivalità ha visto il maiorchino prendersi completamente il centro del palcoscenico, centrando la sesta Vittoria in altrettanti incontri contro lo svizzero sulla terra rossa parigina. Federer ha giocato due buoni set, ma ...

Finale Roland Garros 2019 - chi sarà l’avversario di Rafael Nadal? Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita in diretta streaming : Rafael Nadal si è qualificato alla Finale del Roland Garros 2019 che andrà in scena domenica 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Il maiorchino ha letteralmente travolto Roger Federer in una semiFinale ha senso unico, ha dominato l’attesissima sfida tra i due fuoriclasse del tennis moderno e ha guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam stagionale: il mancino di Manacor, che si è imposto per undici volte nella ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 2-5 - doppio break dello spagnolo che servirà per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-30 L’orgoglio del campione: anticipa la risposta e annulla il primo match point. 40-15 doppio match point. 30-15 Federer piazza il vincente di diritto. 30-0 Federer prova ad andare in avanti: rovescio affossato in rete. 15-0 Nadal senza problemi: ...

Rafael Nadal ha battuto Roger Federer e si è qualificato alla finale del Roland Garros : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto lo svizzero Roger Federer 6-3, 6-4, 6-2 nella prima semifinale del Roland Garros e si è qualificato alla finale del torneo parigino, dove affronterà uno fra Novak Djokovic e Dominic Thiem, in campo questo

Le più belle foto dalla terra rossa del Roland Garros : Domenica 9 giugno, con la finale singolare maschile e quella del doppio femminile si chiuderà il Roland Garros, il più importante torneo di tennis al mondo giocato su terra rossa e secondo in ordine cronologico tra i tornei del Grande Slam. Quella del 2019 si sta dimostrando un competizione ambivalente: da un lato il torneo maschile, che vede in semifinale tre tennisti over 30 sulla cresta dell’onda da almeno un decennio – Nadal, Federer e ...