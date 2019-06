Pneumatico che non si buca | ecco Michelin Uptis

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Immagina unoche non si. Al momento è un concept, ma il suo arrivo sul mercato è solo una questione di tempo. Intanto fa già gola a tutti, addetti ai lavori, appassionati e autisti poco entusiasti ma attenti alle tasche, perchéè unorivoluzionario per un semplice motivo: resiste alle insidie del manto stradale e non subisce forature, come dimostrato nel video di presentazione, quando l’auto che monta la nuova gomma non subisce danni passando sopra una serie di chiodi. La presentazione di, nuovodiGENEVIEVE GIGUEREL’Unique Puncture Proof Tire System, sintetizzato nell’acronimoche sta per sistema a prova di foratura, è stato sviluppato dallache l’ha presentato nel corso di Movin’on, l’evento annuale che l’azienda francese dedica all’ecosostenibilità. Prodotto in collaborazione con General Motors, si tratta di uno ...

