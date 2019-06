Volevano che ci baciassimo davanti a loro! Teppisti picchiano coppia lesbica su un bus

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si sarebbero rifiutate di baciarsia loro. Per questo motivo le hanno picchiate selvaggiamente. Le foto di quanto accaduto non lasciano spazio al caso. Le due giovani appaiono col volto coperto di sangue, segno del pestaggio inferto dai balordi su un autobus di Londra. Melania Geymonat, 28 anni, hostess della Ryanair, originaria dell'Uruguay, era in autobus con la sua amica americana Chris dopo una serata trascorso nella zona di West Hampstead nelle prime ore di giovedì 30 maggio.