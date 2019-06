L’assurda storia sull’origine della sindrome di Stoccolma

ilfogliettone

(Di venerdì 7 giugno 2019) Arriva al cinema (dal 20 giugno) "Rapina a", una crime-comedy diretta da Robert Budreau che porta sul grande schermo l'assurdavera da cui prese origine la cosiddettadi, ovvero la dipendenza psicologica dal proprio carnefice.È il 1973 e un uomo po' eccentrico - interpretato da uno strepitoso Ethan Hawke - tenta una rapina alla Kreditbank diprendendo in ostaggio tre dipendenti. L'avvenimento divenne un caso mediatico non solo perché a essere colpita fu una delle più importanti banche del paese, ma soprattutto per lo strano e assurdo legame che si instaurò tra il rapinatore e gli ostaggi.I malcapitati, intrappolati nel caveau, non solo si affezionarono al rapinatore, ma si ritrovarono anche a difenderlo dalle forze dell'ordine. Al terminevicenda, quello che si andò delineando fu l'origine di una delle più strane e complesse ...

