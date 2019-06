Il tema del riscatto al centro di Figli di nessuno Amianto di Fabrizio Moro feat

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019)di) di. Anastasio è il nuovo singolo del cantautore romano, in radio a pochi giorni dall'annuncio deluring con il vincitore dell'ultima edizione di X Factor. Il brano tratta ildeled è scritto a quattro mani (in due tempi) da Anastasio e. Nel post di lancio del nuovo brano, il cantautore di San Basilio aveva raccontato della genesi del testo che sarebbe stato concepito per caso negli studi della RCA. Fresco di contratto dopo la vittoria del talent, Anastasio avrebbe incontratoproprio nei corridoi degli studi di registrazione nei quali il giovane rapper avrebbe ascoltato per la prima voltadi, contenuto nell'album omonimo di. Da qui sarebbe nata la sua parte di testo che si ascolta nella nuova resa del singolo in radio a cominciare dal 7 giugno e che resterà in ...

CarloCalenda : Mai detta una cosa del genere. Non scrivere fesserie e guarda I miei interventi sul tema. Perché come vedrai assumo… - matteosalvinimi : #Salvini: non può esserci il 10% di disoccupati in Italia, questo tema deve essere al centro del dibattito in Europ… - c_appendino : ?? Con @SergioCosta_min ci confrontiamo in vista della Conferenza Nazionale della Mobilità Sostenibile di… -